Vídeo flagra momento em que homem invade barbearia; assista

Um homem arrombou uma barbearia no bairro do Tabuleiro dos Martins, em Maceió, e furtou diversos equipamentos do estabelecimento. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (25) e foi flagrada pelas câmeras de segurança.

Através das imagens, que foram compartilhadas em grupos de um aplicativo de mensagens pelo proprietário, é possível ver quando o suspeito entra no espaço, que funciona em um trailer, por volta de 01h55.

Quando entra e percebe a existência de um circuito interno no estabelecimento, o suspeito apaga a luz e cobre o rosto com uma camisa, para não ser identificado. Observa-se também que ele está com o que aparenta ser uma ferramenta na mão direita.

“Esse indivíduo levou minha televisão, roteador, levou todas as minhas ferramentas de trabalho, além de dinheiro”, diz o barbeiro em um áudio, que acompanha o vídeo. “Então se chegar alguém na casa de vocês querendo vender a vocês, cuidado que ele é ladrão”, completa.