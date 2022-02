Vídeo: homem passa mal e infarta no trilho do trem, na Feira do Passarinho

Um homem de 70 anos, que não teve a identidade divulgada até o momento, passou mal e infartou quando atravessava a linha do trem, na feira do passarinho, nas imediações do mercado público situado no Centro do município de Arapiraca, no agreste de Alagoas. De acordo com as informações, o homem teria se sentido mal…

Um homem de 70 anos, que não teve a identidade divulgada até o momento, passou mal e infartou quando atravessava a linha do trem, na feira do passarinho, nas imediações do mercado público situado no Centro do município de Arapiraca, no agreste de Alagoas.

De acordo com as informações, o homem teria se sentido mal e caiu na linha férrea. Testemunhas acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizaram os procedimentos de primeiros socorros e, em seguida conduziram a vítima para o Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, no mesmo município.

Apesar do esforço da equipe médica, o homem não resistiu e morreu na unidade de sáude. Veja vídeo do momento do socorro: