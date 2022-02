Vídeo: Mais um caso de queimada causa transtornos à população de Marechal Deodoro

Um incêndio em vegetação próximo a residências, registrado na tarde desta quarta-feira, 16, causou transtornos a moradores do bairro Barro Vermelho, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. Uma moradora do bairro disse que se assustou com tanta fumaça. “Minha casa estava tomada de fumaça, nós ficamos com os olhos ardendo e sufocados. Vira e…

Um incêndio em vegetação próximo a residências, registrado na tarde desta quarta-feira, 16, causou transtornos a moradores do bairro Barro Vermelho, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

Uma moradora do bairro disse que se assustou com tanta fumaça. “Minha casa estava tomada de fumaça, nós ficamos com os olhos ardendo e sufocados. Vira e mexe tacam fogo na região da beira da Lagoa, mas hoje foi demais”, afirmou.

Funcionários da Escola Municipal Joviniano de Almeida Rodas contam que tiveram que encerrar o expediente mais cedo porque a fumaça estava muito forte. “Ainda bem que estávamos só fazendo a parte de planejamento, porque se houvesse alunos na Escola não teríamos como mandá-los para casa já que muitos moram em áreas afastadas e dependem totalmente do transporte escolar”, disse uma das professoras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e segundo a Assessoria de Comunicação da corporação, o incêndio foi de médias proporções e contou com a mobilização de três equipes da corporação. Há pouco o fogo foi controlado com uso de bombas costais e de abafadores.

Ocorrências como esta têm sido cada vez mais frequentes no município. Na semana passada, o Alagoas 24horas noticiou a reclamação de moradores de outro bairro da cidade, que também sofre com a situação. De acordo com os dados do CBM, só nos últimos 30 dias, foram registradas no município 22 ocorrências de fogo em vegetação.

Crime ambiental: queimadas causam transtornos à população de Marechal; Veja vídeo

A Prefeitura de Marechal Deodoro lembra que a prática de provocar queimadas é crime. A Lei de Crimes Ambientais, de número 9.605, também classifica como crime atear fogo em terrenos baldios, ainda que em propriedade particular. O infrator poderá cumprir pena de reclusão de um a quatro anos além de pagar multa. Ainda de acordo com a Prefeitura, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente irão investigar se há indícios da autoria do incêndio.

A recomendação do Corpo de Bombeiros em caso de queimadas é que a população sempre entre em contato com a Corporação por meio do 193 e que em hipótese alguma se arrisque a tentar apagar as chamas, principalmente, se tiver em médias e grandes proporções, pois o vento pode mudar a direção do fogo e atingir alguém, causando acidentes.

O cidadão também pode registrar denúncia no 181, caso saiba quem iniciou o incêndio.