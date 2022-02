Villa Guarajuba anuncia shows de João Gomes e Parangolé; saiba detalhes

A Villa Guarajuba anunciou os artistas que estarão presentes no evento, marcado para acontecer nesta semana. João Gomes, Parangolé, Tierry, Marcynho Sensação e Dan Valente prometem agitar o espaço. O primeiro dia de evento acontece na quinta-feira (10), a partir das 21h. O cantor João Gomes abre a noite com os sucessos que dominaram as paradas do Brasil. Em seguida, o palco recebe o pagode baiano da banda Parangolé.

Já no sábado (12), Tierry, Marcinho Sensação e Dan Valente comandam o Villa Guarajuba, também a partir das 21h. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla. Para a quinta-feira, os preços já estão no 2° lote para os espaços Arena (R$90) e Lounge (R$140).

No sábado, os preços seguem no 1° lote, para os mesmos espaços, com os valores de R$60 para Arena e R$120 para o Lounge. Protocolos sanitários contra Covid-19 serão seguidos durante a realização do evento. Deverá ser apresentado a carteira de vacinação, impressa ou digital. Além disso, só será liberada a entrada de pessoas vacinadas com as duas doses.

A Villa Guarajuba é uma produção da 2GB Entretenimento, IG Entretenimento, Pida e Boteco do Caranguejo.