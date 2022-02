Virginia dá detalhes sobre divisão de bens com Zé Felipe: ‘tenho meu trabalho’

Virginia Fonseca mandou a real sobre a divisão de bens com Zé Felipe. Em vídeo publicado no canal do Youtube dela, a blogueira relatou que o casamento com o cantor é de comunhão parcial de bens.

“Eu tenho o meu trabalho e eu tenho o meu dinheiro, o Zé Felipe tem o trabalho dele, tem o dinheiro dele. Na nossa conta, fica dinheiro dele e dinheiro meu, mas se for parar para analisar, é meu e dele tudo porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens, que é tipo, depois que a gente casou, tudo que a gente construir é nosso”, relatou.

Saiba mais sobre celebridades no iBahia.com