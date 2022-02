Virgulino Bar & Petiscaria se consolida como a melhor casa de entretenimento do interior de Alagoas

Penedo é uma cidade rica em muitos sentidos! Tem um patrimônio arquitetônico invejável, belezas naturais incríveis e um povo hospitaleiro. Tudo isso, somado a outros fatores, tem atraído muitos turistas para o município, mas faltava algo para que não só os visitantes, como também os penedenses tivessem um local aconchegante, com uma estrutura moderna, para se confraternizarem.

Graças ao olhar visionário do empresário Dell Virgulino, que conta com o apoio incondicional de sua esposa, Sarah Leite, essa lacuna foi preenchida há quase 5 anos, ao dotar Penedo de um bar e petiscaria diferenciado, que logo caiu no gosto popular e passou a ser considerado como o melhor point do interior de Alagoas.

Fundado exatamente no dia 09 de junho de 2017, o Virgulino Bar e Petiscaria abriu suas portas com uma proposta diferenciada, focada na temática nordestina, assim como o próprio nome sugere. Com uma estrutura jamais vista na região, o point logo passou a ser o endereço certo daqueles que procuram diversão no final de semana em Penedo, somando-se a isso os melhores drinks da região, grande diversidade em cervejas, destilados e um cardápio recheado de muita comida boa nordestina.

Depois desses quase cinco anos de funcionamento, o Virgulino segue sendo uma grande referência e isso tem sido importante para Penedo, pois contribui diretamente com o fomento da economia local, gerando emprego e renda já que atualmente 20 famílias são beneficiadas diretamente com serviços prestados no espaço. Ganham também salões de beleza, taxistas, mototaxistas, lojas de roupas e calçados, barbearias e pousadas, por exemplo.

E não é só isso! Outro diferencial do bar e petiscaria é que ele investe no comércio local, uma vez que todas as bebidas, alimentos e utensílios são comprados na própria cidade, fazendo a roda da economia girar com mais força.

Após longos meses de incertezas e muito prejuízo devido as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o Virgulino Bar & Petiscaria segue se reinventando para permanecer no mercado ofertando o melhor a todos os seus clientes e amigos, que dentro do point conseguem se divertir com sua turma, curtindo uma boa música e com muita segurança.

Assessoria