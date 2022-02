Virologista que descobriu o HIV, Luc Montagnier, morre aos 89 anos

Montagnier liderou a equipe que identificou o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Segundo a imprensa francesa, o virologista morreu no hospital americano de Neuilly-sur-Seine, em 8 de fevereiro, “na presença de seus filhos”.

O cientista recebeu o Nobel pela descoberta do HIV em conjunto com o pesquisador Françoise Barré-Sinoussi. Na época da premiação, havia uma disputa sobre quem era realmente o descobridor do vírus.