Virou desfile? Brothers andam de salto alto pela casa do BBB 22; assista

Após o jogo da discórdia e altas discussões, a madrugada desta terça-feira (22) foi marcada por um clima de “leveza” no BBB 22. O motivo? É que os participantes decidiram desfilar pela sala com salto alto. O “desfile” contou com os ensinamentos de Linn da Quebrada e Natália.

Arthur, Paulo André, Tiago e Scooby foram alguns dos participantes que resolveram entrar na brincadeira. “Ponto pras mulheres que usam isso. Não só pras mulheres, mas pra qualquer um que use salto”, comentou o surfista.

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (22) prometeu e cumpriu fogo no parquinho. Os participantes precisavam entregar uma placa de “Melhor Aliado” para um participante e “Não Ganha para outro”.

Na dinâmica, Lais acusou Arthur de combinar votos contra ela e disse que ele tinha medo de encarar um paredão contra Jade.

