A falta de empenho do elenco do Big Brother Brasil 22 em tretar vem chamado a atenção dos telespectadores. Falando nisso, a falta de expectativa com a festa que acontece na madrugada desta quinta-feira (3) rendeu memes na internet.

Foto: reprodução / GloboPlay



Um outro fator que impressionou os internautas foi a decoração da festa do líder Tiago Abravanel, que chegou a ser comparada com o cenário do ‘Bom Dia e Companhia’.

Confira abaixo alguns dos memes: