VLI oferece oportunidades exclusivas para mulheres

Em busca de uma chance para ingressar no mercado de trabalho? A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, oferece oportunidades exclusivas para mulheres com interesse em atuar como operadoras de manobras em Paulínia, no interior de São Paulo.

As contratações fazem parte do processo de expansão e diversidade da empresa, que tem como meta chegar a 30% de mulheres em posições de liderança, a partir de gerentes ou cargos equivalentes, até 2025.

As interessadas em se candidatar deverão ter ensino médio completo e residir na cidade de Paulínia ou região. Além disso, embora não seja exigida experiência na função, as profissionais selecionadas devem ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala. Ainda, segundo a empresa, as contratadas serão preparadas para se tornarem futuras maquinistas na empresa, assumindo grandes desafios em suas carreiras e tendo todo apoio técnico e desenvolvimento nas suas áreas.

As contratadas serão responsáveis por executar manobra de formação e desmembramento de trens, auxiliar no processo de link em tração distribuída e na circulação de vagões através de apoio em manobra e cruzamento em aparelhos de mudança de via (AMV), bem como no cumprimento das autorizações e na observação do trem e da própria ferrovia.

As contratadas receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale alimentação, vale transporte e/ou ônibus fretado, plano de previdência complementar, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados , acesso ao Gympass, reembolso educacional, desenvolvimento profissional, benefício de Natal, licença maternidade estendida, auxílio-creche /ou auxílio-babá e descontos em várias lojas, restaurantes, salões, etc, credenciados.

Como se candidatar

Os interessados deverão se inscrever até o dia 1º de março por meio da página de carreira da empresa https://jobs.kenoby.com/vlivagas, onde será possível conferir a lista completa de vagas disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.