Vocalista da Banda Eva responde Gustavo do ‘BBB 22’: ‘Você é bonitão’

Além da animação e da música, outra coisa chamou atenção de Gustavo, do “BBB 22 “, na última festa na casa: o vocalista da Banda Eva, que se apresentou no reality, Felipe Pezzoni.

No diálogo com outros brothers, após a festa, Gustavo disse: “O Felipe, do Eva, me faz duvidar da minha heterossexualidade. Ele é gostosão mesmo. Maluco presença”.

Leia outras notícias sobre BBB, no iBahia.com.