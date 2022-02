Os erros na entrevista de emprego podem fazer com que, de uma hora para outra, você coloque tudo a perder. E pior: muitas vezes esses erros são “silenciosos” e quase nem os percebemos em nossa atuação diante de um recrutador.

Assim sendo, com o intuito de lhe ajudar, fizemos este guia para que você se autoconheça e analise a sua forma de agir durante uma entrevista de emprego.

Você comete estes erros na entrevista de emprego?

Será que você comete alguns destes erros na entrevista de emprego? Veja e faça a sua autoanálise:

1. Chegar tarde ou muito cedo

Você já deve estar cansado de saber que chegar atrasado na entrevista de emprego não é nada interessante. Afinal, a primeira impressão pode ser bem ruim.

Só que da mesma forma, chegar cedo demais pode passar a imagem de que você está “desesperado” ou muito desocupado. Por isso, cuide com os excessos: chegar 10 minutos antes é o suficiente.

2. Usar respostas muito genéricas

Sim, na internet você encontra muitos guias sobre o que responder em uma entrevista de emprego. Só que, pasme: os recrutadores conhecem essas respostas, pois muitas pessoas apenas decoram.

Portanto, esse é um dos principais erros na entrevista de emprego: focar em respostas genéricas e muitas vezes copiadas da internet. Não caia nesse erro!

Use as ideias online apenas como inspiração para a sua reflexão, e não como caminho para as suas próprias respostas. Seja fiel a quem você é.

3. Tentar responder algo que você não sabe de fato

Se você não sabe a resposta para uma pergunta, não caia naquele erro de tentar encontrar algum argumento. Isso poderá queimar a sua imagem e passar a ideia de que você tenta “trapacear” em algumas circunstâncias.

Acredite, se o recrutador fez uma pergunta, é provável que ele saiba a resposta.

4. Aumentar os seus feitos do passado

Cuidado com o narcisismo! Este também é um dos grandes erros na entrevista de emprego. Afinal, o recrutador irá perceber se você estiver aumentando e contando vantagem em cima de alguma história.

5. Não fazer perguntas sobre a empresa

Pergunte! A entrevista de emprego também é importante para que você conheça mais sobre a empresa. Por isso, não seja tão passivo durante o processo – busque informações sobre a corporação, pois isso demonstrará o seu interesse.

Foque em fazer questionamentos inteligentes, e não apenas voltado às férias, feriados e ao salário, por exemplo. Mas sim, questione sobre a cultura, sobre a existência de feedback, etc.

6. Muita ou pouca formalidade – desalinhada à vaga

Ir muito formal a um lugar descontraído, ou muito descontraído a um lugar muito formal, pode atrapalhar o bom desenvolvimento da sua imagem profissional. Por isso, sempre se vista de uma maneira alinhada à vaga.

7. Falar mal do último emprego

Nunca fale mal do último emprego! Além de antiético, mostra o quanto você pode ser uma pessoa que não sabe aproveitar algumas oportunidades. Cuidado!

O máximo que pode ser dito é o quanto houve alguns conflitos, por que aconteceram e como foram resolvidos. Mas nada de ofender o trabalho anterior – por pior que ele tenha sido.

E você, já cometeu algum desses erros na entrevista de emprego? Conta pra gente!