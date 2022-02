Você sabe o que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos? Entenda tudo dentro da maior economia do mundo

Você sabe o que é e como funciona a Bolsa de Valores de uma das maiores economias do mundo?

Você já deve ter consciência de que os Estados Unidos são a maior economia do mundo, certo? Mas, existe um fato curioso sobre esse gigante do mercado financeiro: por lá não há somente “a” Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Isso não é um fato tão corriqueiro, mas o país não é o único a ter mais de uma bolsa. Saiba mais sobre isso neste sábado (19) com o Notícias Concursos.

Relação da Bolsa de Valores dos Estados Unidos com o mundo

O que acontece dentro das bolsas dos Estados Unidos dita invariavelmente o que acontecerá no resto do mundo. Engana-se quem pensa que esse assunto não tem relação com o que acontece por aqui no Brasil. Em assuntos como economia e política, um fato nunca ocorre isoladamente. Sempre há uma série de consequências sentidas ao redor do globo. Agora, imagine o impacto da Bolsa de Valores dos Estados Unidos no resto do mundo?

Como são chamados os gigantes estadunidenses?

No momento, os EUA têm duas grandes bolsas de valores. Seu conhecimento se dá popularmente por suas abreviações NASDAQ e a NYSE. Imaginamos que você já tenha escutado essas palavrinhas por aí nos noticiários e nas redes sociais, mas não tenha se atentado ao que elas significam. Primeiramente, sem adentrarmos nos pormenores desse assunto, vamos pontuar as maiores diferenças entre as duas e esclarecer as informações básicas a respeito delas.

NYSE – É a abreviação para “New York Stock Exchange”. Ela está localizada na rua de Wall Street, que é o maior centro financeiro de Nova York. Sua fundação se deu em 1792, uma das primeiras a surgir. Muitas empresas tradicionais, como Coca Cola, Disney e Johnsons estão inseridas nela;

NASDAQ – Significa “National Association of security Dealer Automated Quotations”. É uma das mais importantes da América, criada em 1971. Por ser bem mais recente que a anterior, ela é conhecida por comportar principalmente empresas do ramo da tecnologia. Nela estão listadas instituições muito conhecidas no nosso dia a dia, como Amazon, Apple, Netflix, Facebook e Google.

Podemos concluir que os segmentos de atuação das duas são bem distintos, mas ambas possuem uma gama de empresas muito tradicionais e consagradas em suas áreas de atuação. Se você está se aventurando no mundo das finanças e investimentos, vale a pena se aprofundar nesse assunto. Agora que você sabe um pouco mais sobre o que é a Bolsa de Valores dos EUA, pode dar um passo a mais nos seus estudos sobre investimentos em geral.

