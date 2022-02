Você sabe o que é a poluição por nutrientes? Conheça as principais causas

A poluição por nutrientes acontece por qualquer excesso de nitrogênio e fósforo promovendo a eutrofização das águas superficiais e o surgimento de algas.

Em alguns casos, a poluição por nutrientes vem de processos naturais, como o intemperismo das rochas e a mistura das correntes oceânicas.

No entanto, ocorre principalmente por atividades humanas, como erosão do solo pela agricultura, escoamento de águas pluviais nas cidades e operações cotidianas em instalações industriais.

Origem da poluição

A poluição pode ser de origem pontual ou não pontual. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, a poluição por fonte pontual é qualquer contaminante que entra no ambiente a partir de um local facilmente identificado e confinado, por exemplo, um tubo de descarga ou chaminé.

A poluição de fonte não pontual refere-se a poluentes que são liberados de uma ampla área. A poluição por nutrientes é classificada como poluição de fonte pontual.

Causas da poluição por nutrientes

Nitrogênio e fósforo ocorrem naturalmente na atmosfera e nos cursos d’água. Os organismos vivos precisam desses elementos químicos para crescer, mas em excesso pode ser prejudicial. Aqui estão algumas situações que causam uma superabundância desses nutrientes.

Agricultura

Fertilizante químico que contém nitrogênio e fósforo é aplicado às culturas, geralmente em excesso, para ajudá-las a crescer.

No entanto, esses nutrientes geralmente chegam aos corpos d’água através do escoamento superficial e lixiviação para as águas subterrâneas. Através do processo de volatilização da amônia , eles também vaporizam na atmosfera.

Além disso, o aumento da produção animal levou a um aumento no estrume. Embora o estrume possa ser usado como uma forma natural de fertilizante para as plantações, ele também chega à água por meio de lixiviação e escoamento.

A aquicultura, prática de cultivar organismos aquáticos por meio de métodos controlados, também pode causar poluição por nutrientes.

A piscicultura ocorre frequentemente em currais ou gaiolas localizadas em baías fechadas. Essas fazendas produzem quantidades excessivas de nitrogênio e fósforo de alimentos não consumidos, fezes e outras formas de resíduos orgânicos.

Fontes urbanas e industriais

A fonte urbana mais comum de poluição por nutrientes é o esgoto humano. Estima-se que o esgoto contribua com 12% da entrada de nitrogênio ribeirinho nos Estados Unidos, 25% na Europa Ocidental e 33% na China .

Nos países em desenvolvimento, quando o esgoto é tratado, o objetivo principal é remover os sólidos, não os nutrientes; portanto, a poluição por nutrientes permanece após o tratamento.

E nos países desenvolvidos, os sistemas sépticos purificam o esgoto limpando-o através do solo, que atinge as águas subterrâneas e as águas superficiais próximas.

O escoamento de águas pluviais é outra causa de poluição; durante os eventos de chuva, as águas pluviais nas cidades são descarregadas em rios e córregos próximos.

Outras fontes de poluição industrial por nutrientes são fábricas de celulose e papel, plantas de processamento de alimentos e carnes e descargas de navios marítimos.

Fontes de combustível fóssil

A queima de combustíveis fósseis libera óxidos de nitrogênio no ar, o que resulta em poluição atmosférica e chuva ácida. Os óxidos de nitrogênio são então depositados para a terra e a água através da chuva e da neve.

As fontes mais comuns de óxidos de nitrogênio são usinas de energia a carvão e exaustão de carros, ônibus e caminhões. A combustão de combustíveis fósseis contribui para 22 teragramas de poluição por nitrogênio em todo o mundo a cada ano.

