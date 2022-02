Você sabe quais são eles?

Você já parou para pensar nos motivos da autossabotagem? Já analisou quais podem ser as causas desse problema no seu dia a dia? Bem, é claro que a autossabotagem, como o próprio nome nos dá a entender, está relacionada a nós mesmos e àquilo que fazemos.

Porém, entender quais pensamentos e raciocínios fazem com que essa sabotagem apareça com mais frequência pode nos ajudar a lidar com esses gatilhos emocionais.

Sendo assim, convidamos você para conhecer os principais motivos pelos quais a autossabotagem pode surgir. Acompanhe.

Principais motivos da autossabotagem

Sabemos que são diversos os motivos da autossabotagem. Algumas pessoas podem ter alguns gatilhos, enquanto outros indivíduos podem se deparar com situações diferentes. Afinal, quando falamos de questões de saúde mental, jamais devemos abrir mão da subjetividade.

Porém, ao mesmo tempo em que se trata de algo subjetivo, a autossabotagem pode ter alguns padrões em muitos casos. E são neles que nos atemos na lista abaixo. Veja:

1. Você crê que os outros são melhores do que você

Um dos principais motivos da autossabotagem é acreditar que todo mundo é melhor do que você. Isso acontece de maneira constante na rotina de pessoas inseguras e que se sabotam por se sentirem inferiores.

A todo momento as outras pessoas acabam “passando na frente” pelo simples medo que você tem de ir adiante? Então saiba que isso apenas está fazendo o seu “barco afundar”. Cuidado! Lembre-se de que ninguém é perfeito e que todo mundo tem pontos fortes.

2. Você insiste no perfeccionismo

E por falar em perfeição… Tentar fazer tudo milimetricamente calculado é um dos grandes motivos da autossabotagem. Afinal, agindo dessa forma você cai na procrastinação, na angústia, no medo de errar, e por aí vai.

Por isso, pare de querer “proteger” tanto aquilo que você faz. Faça o que está ao seu alcance, mas não fique remoendo as suas atividades, tentando deixá-las perfeitas. Isso não existe.

3. Ancora a sua mente apenas nos prazeres do presente

Você é aquele tipo de pessoa que só consegue focar nos prazeres do presente? Não consegue guardar dinheiro ou se preparar para os prazeres do futuro? Bem, esse é um dos principais motivos da autossabotagem.

Quando ficamos presos em ter prazer apenas no hoje, o nosso futuro pode ser deixado de lado. E esse ato de deixar de lado faz com que todos os nossos sonhos sejam sabotados.

4. Tem medo de julgamentos

Ah, o medo de ser julgado… Ele aparece, volta e meia, e é até “normal”. Mas, quando se torna muito recorrente – e exigente, podemos deixar algumas ações de lado por medo de ser mal visto. Isso provoca uma ação em cadeia, que nos impede de colocar diversas ideias em prática.

5. Encara os erros de uma forma equivocada

Você encara os erros como o fim do mundo? Tem medo de errar porque, para você, é algo inadmissível? Cuidado! Esses pensamentos equivocados sobre o erro podem ser um dos motivos da autossabotagem.

Afinal, erro serve para aprendermos e crescermos – e não para apenas nos punirmos. Lembre-se disso.