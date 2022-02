Volta às aulas: empresa doa testes de covid e capacita professores no Pará 

Neste mês de fevereiro, a empresa Dasa, rede de saúde integrada do Brasil, promove ações sociais para contribuir com a segurança das aulas presenciais.

O Alta Excelência Diagnóstica realizou testes de Covid-19 em 300 jovens em situação de vulnerabilidade da Associação Comunitária Despertar, fundada por Milu Villela, para voltarem às atividades da entidade nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Já no dia 16, em parceria com a Rede Mondó, iniciativa que realiza projetos educativos para o desenvolvimento social da comunidade marajoara, a Dasa organiza capacitação online para professores e profissionais da rede pública da cidade de Breves, no Pará, sobre como voltar às aulas com segurança e se prevenir contra a Covid.

As iniciativas fazem parte do Se Cuida, área de projetos sociais de ESG da marca, que reúne as iniciativas de impacto social positivo que a Dasa tem colocado em prática nos últimos anos.

Sobre a Dasa

A Dasa é uma rede de saúde integrada do Brasil. Faz parte da vida de mais de 20 milhões de pessoas por ano, com alta tecnologia, experiência intuitiva e atitude à frente do tempo.

Com mais de 40 mil colaboradores e 250 mil médicos parceiros.

Ao todo, conta com 15 hospitais referências (considerando rede própria, crescimentos inorgânicos e os deals que ainda estão sob aprovação dos órgãos reguladores), e mais de 59 marcas entre medicina diagnóstica e hospitais, distribuídas em mais de 900 unidades no Brasil.

Para mais informações, acesse: www.dasa.com.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Dasa.

E entao, gostou da matéria sobre a empresa Dasa? Não deixe de ler também – Auxílio emergencial 2022: Como consultar o pagamento?