Volta às aulas: rede estadual inicia ano letivo de forma presencial após quase dois anos

Nesta segunda-feira (7), a rede de ensino estadual volta às aulas de forma 100% presencial após quase dois anos, desde o início da pandemia.

Para o retorno das escolas, uma série de orientações devem ser seguidas. De acordo com documento da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, os protocolos de biossegurança para a fase presencial serão atualizados de acordo com as situações e decretos dos órgãos de saúde.

Entre os pontos principais estão o uso de máscaras, distanciamento físico entre as pessoas e nas áreas de convivência. Além disso, devem ser fixados no ambiente da unidade escolar o material orientador aos pais, alunos e professores quanto às medidas de proteção, com cartazes, panfletos e outros.

Também há recomendações para uso de bebedouro, higienização das mãos, alimentos e refeições. Quanto ao cartão de vacinação, a exigência é obrigatória no ato da matrícula para estudante de até 18 anos de idade. Já para os menores, não será será exigido o comprovante para acesso às unidades.

Porém, a Secretaria de Educação do Estado informou que intensificará as ações pedagógicas a fim de mobilizar a vacinação nas próprias unidades, em parceria com os municípios. A intenção é imunizar o maior número possível de estudantes.

Para marcar o retorno, uma aula inaugural acontecerá na sede do Instituto Anísio Teixeira (IAT), às 8h30, na Avenida Luis Viana Filho (Paralela), em Salvador.

A solenidade contará com a presença do governador Rui Costa, o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, e a convidada especial Conceição Evaristo, professor e escritora premiada. Um sexteto da Orquestra Juvenil da Bahia (Neojiba) também se apresentará.

Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB) pede retorno do modelo híbrido

Mas, apesar da confirmação do retorno das aulas, a Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB), secção Bahia, é contra ao retorno 100% presencial. A preocupação dos profissionais da rede estadual é o recente aumento no número de casos de Covid-19 na Bahia.

De acordo com Rui Oliveira, presidente do Sindicato, um ofício foi enviado ao Governo Estadual pedindo o início do ano letivo de forma híbrida, até que a onda de contaminação pelo vírus da Covid-19 seja contida.

O comunicado foi feito nas redes sociais da APLB, na última sexta-feira (4).