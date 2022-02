Volta às aulas: rede municipal de Salvador inicia ano letivo com protocolos contra Covid

Após quase dois anos, estudantes voltam em modelo 100% presencial às aulas (Foto: Reprodução)

Começam nesta quinta-feira (3) as aulas do ano letivo de 2022 da rede municipal de Salvador. Com 143 mil estudantes e cerca de 8 mil docentes, as 432 escolas retomam as atividades de forma 100% presencial após quase dois anos.

Para que o retorno seja seguro para alunos, professores e funcionários, serão adotados protocolos sanitários publicados em decreto no Diário Oficial do Município, na última terça-feira (1°). Os protocolos foram atualizados para o contexto atual, com grande parte da população e dos alunos já vacinados contra a Covid-19.

Segundo o decreto, o uso de máscaras será obrigatório para acessar as instituições de ensino, que devem ser utilizadas durante todo o tempo. O protocolo só não é obrigatório para crianças da Educação Infantil, de 0 a 5 anos, e alunos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA).