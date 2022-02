Volta por cima: saiba o que esperar da liderança de Jade Picon no BBB 22

Com uma memória de elefante, Jade Picon foi coroada a terceira líder do BBB 22 durante a madrugada desta sexta-feira (4).

A influenciadora digital, que logo de cara recebeu sete votos na primeira formação de paredão, agora terá a chance de colocar uma pessoa direto para a berlinda. E opções para a paulista não faltam.

Foto: reprodução / Globoplay



A presença de Jade no reality foi marcado por altos e baixos. Ela chegou três dias atrasada após testar positivo para a Covid-19, mas logo de cara conquistou o coração de Paulo André. Recebeu sete votos da casa, porém venceu a prova bate e volta. Foi para o vip na liderança de Tiago, mas precisou ir para a xepa de novo após pegar o monstro. Agora ela é a primeira mulher a conquistar a liderança no BBB 22.

Antes de pensarmos nas possíveis indicações de Jade, vamos relembrar como será a formação de paredão. Naiara já está emparedada pela consequência da prova do líder. O anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra.

Acontecerá um sorteio para definir os votos da casa. Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam outra pessoa. Os nove votos do confessionário definirão o quarto emparedado.

Jade não possui um grupão na casa para chamar de seu. Essa é, inclusive, uma das estratégias da jovem. Porém, mesmo sem fiéis aliados, existem certos nomes que dificilmente serão indicados pela musa como os convidados do vip: Bárbara, Lais, Vyni, e Eli.

O grupão do camarote, formado por Paulo André, Scooby, Arthur, Tiago, e Scooby, também possuem um bom relacionamento com a sister e por isso possuem baixas chances de serem emparedados por ela. Natália também não será indicada por Jade, já que está imune.

Já outros participantes precisam ganhar muitos pontos com a influenciadora digital para terem a chance de disputar a prova bate e volta do paredão.

É fato que, além de Naiara que já está emparedada e Natália que já está imune, os outros dois participantes escolhidos para o sorteio após a prova do líder são opções prováveis: Jessi e Lucas.

O estudante de medicina e a influenciadora digital nunca trocaram muitas ideias. Ela inclusive votou nele na primeira semana com a justificativa de proximidade. A sister também não possui qualquer amizade com a professora de medicina e as duas trocaram voto na semana passada.

Apesar de terem entrado juntas na casa após positivarem para a Covid-19, Linn da Quebrada e Jade Picon nunca foram amigas. A irmã de Leo Picon inclusive revelou no último jogo da discórdia que se decepcionou com a artista após ter recebido um voto dela na primeira semana. Outra pessoa que Jade já relatou não ter conseguido se aproximar é Maria.

Das mil e uma teorias que podemos bolar para este paredão, uma delas é fato: a quantidade de pessoas imunizadas terá uma influência direta nos votos de Jade e da casa. Serão quatro imunes no total: líder, anjo, imunizado pelo anjo e Natália.

Será que com ainda menos opções ela conseguirá ser certeira na decisão?