Votos, castigo do monstro e mais: saiba o que aconteceu na madrugada do ‘BBB 22’

A madrugada não foi tão agitada no ‘BBB 22’, mas rendeu algumas conversas. Na véspera da formação do paredão, que acontece nesta domingo (6), o assunto não poderia ser outro. Boa parte dos brothers e sisters passaram a noite conversando sobre em quem colocar na berlinda hoje à noite, com Arthur Aguiar sendo o foco da grande maioria.

O castigo do monstro, com Scooby, Douglas e Arthur também ajudou a movimentar um pouco a casa. Os participantes tentaram ajudar os colegas de confinamento, que não podem nem tomar banho até o castigo acabar.

Saiba os principais acontecimentos da madrugada:

1. Articulação de votos e Arthur Aguiar

Parece que Arthur Aguiar é o foco dos votos deste domingo. Em conversa com Bárbara, a líder Jade comentou que o brother perdeu as últimas oportunidades de tentar se aproximar das pessoas para virar votos. A sister ainda não revelou qual será sua indicação de hoje à noite, mas as amigas ainda tentam convence-la a colocar o brother no paredão.

Douglas, Arthur e Scooby seguem cumprindo o castigo do monstro. Os brothers, que estão vestidos de molas, tem que fazer todas as funções juntos e não podem sequer tomar banho. Os participantes que estão no quarto grunge chegaram a improvisar uma cama para os monstros da semana.

3. Lina revela ter tido câncer

Em conversa com Naiara e Jessilane, Lina revelou já ter tido câncer e que recebeu ajuda de professoras, que organizaram uma vakinha para ajudá-la financeiramente.

“Me ajudaram para que eu pudesse passar pela doença. O professor da escola se juntou com os outros professores para me ajudar porque ele disse que já teve um cancer, e ele disse que aquilo seria importante para eu passar pela doença da forma mais saudável possível”.

4. Natália desabafa sobre rejeição

Natália também conversou com Scooby, e comentou que às vezes sente que não se encaixa no elenco. O motivo seria o fato de as pessoas estarem com uma ideia de “não brigar” lá dentro, enquanto ela nem sempre consegue manter a calma.