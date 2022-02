Vou Zuar, Resenha do Bigg e Pagode do Segredo apresentam show na Chácara Baluarte

O “Salseiro Sunset”, festa que agita o domingo (20), às 15h, na Chácara Baluarte, traz atrações do samba e do pagode nacional. Pela primeira vez em Salvador, o grupo carioca Vou Zuar se apresenta e compõe o line up do evento, como atração principal. Além do grupo, as bandas Resenha do Bigg e Pagode do Segredo, e o DJ Breno também marcam presença na festa.