Vyni contou para família que era gay pouco antes de entrar no ‘BBB 22’

Vyni, do “BBB 22”, pode aparecer falando abertamente sobre sua orientação sexual no reality, mas com sua família a situação foi um pouco diferente. De acordo com informações do “Extra”, o brother revelou ser gay para os parentes um dia antes de viajar para o Rio de Janeiro para iniciar o confinamento.

“Ele juntou todo mundo aqui e falou. Eu chorei muito de tristeza, porque a minha maior preocupação é com o que poderia acontecer com ele na rua. Não quero que ele seja agredido”, explicou a avó do brother em entrevista ao jornal.

Sendo a referência materna do participante da pipoca, a avó ainda relatou o sofrimento que ele passou desde a infância. “Vyni sofreu muito bullying desde pequeno por ser mais dócil e ter esse jeitinho delicado. Já vi ele chorando por causa disso, mas sempre estive ao seu lado. Não tem coisa que mais me machuca do que ver ele triste”, contou.

Dentro do “BBB 22”, Vyni já falou sobre um episódio em que apanhou na rua por ser gay. “Já me bateram. Tô contando isso daqui, mas nem o povo lá de casa sabe. Tô falando isso em rede nacional. Aconteceu comigo, mas aconteceu pior com muita gente. Muito pior”, disse o participante na ocasião.

Na última madrugada, Vyni e Eli tiveram uma conversa bem séria e emocionante, na qual Vyni conta sobre as várias vezes que já apanhou por conta da orientação sexual. A fala foi tão chocante que Eliezer chorou de soluçar!#dizai013 #bbb22 #vyni #eliezer #homofobia #homofobiaécrime pic.twitter.com/hJt4DwwyBo — Diz Aí 013 (@dizai013) February 12, 2022

