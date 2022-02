Vyni ficou bem reflexivo com o Jogo da Discórdia que aconteceu nesta segunda-feira (31) no BBB 22. O cearense não gostou de ouvir de Douglas que não se posicionava no jogo.

“A pessoa nem convive e nem fala comigo e quer falar que não tenho opinião. Depois ele mudou de ideia quando me viu falando. O que não falta aqui é opinião. A questão é que eu sei a hora certa de me posicionar”, declarou.