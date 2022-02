Vyni tenta pedir desculpa a Natália e sister dispensa: ‘a gente colhe o que planta’

Emparedada, Natália não engoliu o voto que recebeu de Vyni, o qual descobriu no dedo duro. Na madrugada desta segunda-feira, (14) o cearense procurou a designer de unhas para pedir desculpas mas a sister não aceitou.

“Eu não levo em consideração o que você falou no ao vivo, porque não consigo imaginar o que é estar em um terceiro paredão, mas não deixo de sentir empatia. Não paro de me colocar no seu lugar e pensar como deve ser”, declarou o brother.

“Posso ser sincera? Não precisa disso. Eu já esperava, mas queria ser surpreendida. Sei que sou uma pessoa legal, muito obrigada. Lembra quando você falou ‘meu amor’ e eu falei ‘será que eu sou?’ porque eu já esperava que você precisasse me abandonar”, rebateu a mineira.

Vyni então acusou a sister de ameaça-lo. “Não é ameaça. Só que a gente colhe o que planta”, declarou Natália.