Web aponta desrespeito de participantes contra Tadeu Schmidt: ‘Sem educação’

O jogo da discórdia na noite da última segunda-feira (31) rendeu mais observações dos internautas do que o esperado. A web acusou os participantes do reality show de desrespeitarem Tadeu Schmidt, apresentador do “BBB 22”.

Tiago Abravanel foi o primeiro apontado por internautas. “Acima de tudo, aqui é um jogo”, disse Tadeu durante a dinâmica. “Sim. Continuo não dizendo o contrário. Acho que é um jogo a partir das relações”, rebateu o ator de maneira ríspida.

Douglas Silva também foi questionado pela web ao soltar um “precisa falar mais alguma coisa?” durante o jogo da discórdia.

Por último, Vyni também entrou em pauta após rebater uma brincadeira de Tadeu. “Não ia botar você aqui”, disse durante a dinâmica. “Mas vai botar, né?”, perguntou Tadeu. “Obviamente. Eu tô com ele na mão…”, rebateu o participante da pipoca.

Interrupções ao apresentador também marcaram a segunda-feira de ‘BBB’. Veja algumas críticas de internautas: