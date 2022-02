Web pede Leo Picon na casa de vidro do ‘BBB 22’ e ele responde: ‘Disposto a negociar’

Irmão de Jade, Leo Picon tem sido alvo da atenção dos internautas com a participação da influenciadora no “Big Brother Brasil 22”. Nesta quarta-feira, ele fez uma live com Maíra Cardi, mulher de Arthur, que pediu que o rapaz intercedesse com a equipe de Jade para que um post acusando o ator de abuso psicológico fosse retirado do ar.

Depois da transmissão, que tomou as redes, algumas pessoas começaram a pedir que ele e Maíra fossem participantes da casa de vidro, que começa neste sábado. E não é que ele entrou na pilha?

“Tô disposto a negociar, Boninho. Tô precisando de férias da minha vida e tô com saudades da minha irmã. Bota os dois que já tão confirmados na casa de vidro e bota a galera pra votar se preferem eles ou nós dois”, escreveu no Twitter.

Conhecido pelo jeito irreverente, Leo Picon estava fazendo uma live quando Maíra Cardi pediu para participar e conversar com o jovem. Ao conseguir falar com o irmão da sister, ela contou que a equipe de Jade compartilhou nas redes sociais um texto da psicanalista Manuela Xavier que acusava o então emparedado de ser um abusador psicológico.

“Como é algo sério. De verdade, jogo é jogo. Ela (Jade) não aprovaria, isso afeta da vida dela, isso é um crime, estou com minha advogada aqui. Uma postagem como essa infringe o contrato com a Globo e também está cometendo um crime”, disse Maíra Cardi.

Leo Picon usou o momento da live para tentar entrar em contato com os administradores do perfil de Jade para que o post saísse do ar.

“Não tenho nada a ver com a equipe dela de redes sociais, mas passo o recado. Eu vi a publicação. Eu compartilhei nos stories, como um ponto de vista e coloquei um emoji. Mas nem sabia que ‘gaslighting’ era algo assim”, justificou o influencer.