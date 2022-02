Web repercute desistência de Tiago Abravanel do ‘BBB 22’: ‘Edição flop’

Após a desistência de Tiago Abravanel do “BBB 22”, internautas rapidamente repercutiram a saída do brother do reality show. No Twitter, o assunto dominou as tendências no Brasil com termos como “Silvio Santos”, “Tiago”, “Boninho”, “pior bbb” e “flop”, entre os mais citados.

Com o ponto final na história do ator dentro do reality, a web se dividiu entre os que defendem o brother e os que acham que a situação foi exagerada. Há também quem categorize a edição como ruim por conta das movimentações.

“Impressionante como acontece de tudo nessa edição e ao mesmo tempo não acontece NADA. expulsão, desistência, casa de vidro e nem o trio covid do começo serviu de algo. flop demais”, pontuou um internauta.

“Essa participação do Tiago Abravanel é uma das mais tristes da história do BBB, odiado pelo público por pregar a paz no programa, motivo de deboche no programa da tia na emissora do avô, excluído de maneira humilhante na última prova e encerrada com essa desistência deprimente”, lamentou outra conta.

Na rede social também teve quem atribuísse a culpa ao jogo do cantor. “Ninguém tem culpa além do próprio Tiago! Não aguentou, ficou brincando, quis ser amigo de todo mundo… É isso. Culpa única e exclusiva dele. Eu hein”, escreveu uma conta.

Vejam mais reações:

