WhatsApp: Lançamento de reação a mensagens está próximo

O WhatsApp pode está prestes a lançar o recurso que possibilitará reagir a mensagens. Em breve, as mensagens passarão a exibir um ícone para emojis. As informações são do site especializado no mensageiro, WABetaInfo.

Neste sentido, ao pressionar esse ícone abrirá uma caixinha de diálogo com seis reações para serem escolhidas. O recurso possibilitará que o usuário consiga responder rapidamente a mensagens sem precisar escrever nada.

A intenção é fazer com que os emojis demonstrem a emoção do usuário, dizendo que gostou, por exemplo , ou que amou um comentário ou que se divertiu bastante. Após reagir a mensagem, a expressão aparecerá logo abaixo do conteúdo.

Cabe salientar que até o momento a quantidade de expressões que podem ser selecionadas é limitada, no entanto, os desenvolvedores do WhatsApp devem adicionar mais opções futuramente.

Reações no WhatsApp

Em setembro de 2021, um print de tela também feito pelo WABetaInfo, mostrou a funcionalidade de reagir as mensagens um pouco mais completa comparada ao recurso atual. No entanto, tais planos podem ainda ser implementados junto ao recurso, mas provavelmente não nas próximas atualizações.

O mensageiro deve liberar a ferramenta para o aplicativo no iOS e no Android, e possivelmente em uma próxima versão beta. Todavia, até o momento não há previsão de uma data para que o recurso seja ampliado ao público geral.

Veja como deixar seu nome oculto no WhastApp

O procedimento usa um caractere unicode especial, e é ideal para pessoas que desejam omitir o nome no WhatsApp para amigos e pessoas desconhecidas. A seguir, veja como tirar o nome do WhatsApp no Android e no iPhone (iOS).

Passo a passo:

Copie o caractere unicode a seguir “?”, sem as aspas. Agora abra o WhatsApp em seu celular e acesse as configurações para exibir o seu perfil; Toque sobre seu nome e apague tudo. Em seguida, toque sobre a área do nome e selecione “Colar”; Toque em “OK” para confirmar a ação e veja que seu nome agora está invisível no WhatsApp.

Backups do Whatsapp perdem espaço ilimitado no Google Drive

Usuários do WhatsApp podem guardar o histórico de suas conversas na nuvem Google Drive. No acordo com o mensageiro, a Google havia estabelecido armazenamento ilimitado, no entanto, há chances de haver uma reformulação das condições.

De acordo com o site WABetaInfo, nos últimos anos, o espaço ocupado pelos backups do mensageiro não contava para o plano mantido pelo usuário no Google Drive. Desta forma, o espaço livre do usuário não era alterado diante um novo armazenamento de backup, mas isso agora pode mudar.