Whindersson Nunes mostra golpe que recebeu de Popó e faz piada

Whindersson Nunes mostrou bastante coragem ao encarar Popó no ringue. A luta terminou com o empate, declarado pelos árbitros que acompanhavam a luta.

Os fãs entraram na brincadeira e a publicação do humorista fez sucesso na internet. Com direito a algumas piadinhas, é claro: “Como que os dentes sobrevivem com essa pancada?”, diz um dos comentários. “Me lembrou muito o (personagem) Rock Balboa. A diferença é que ele reagia com socos e não com a cara na mão do adversário”, brincou outro fã.