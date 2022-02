Willisa abre NOVOS empregos; veja cargos e regiões

A Willisa, empresa de consultoria de Recursos Humanos, que há 26 anos recruta e seleciona profissionais para diferentes áreas de trabalho e em diversos segmentos, está disponibilizando várias oportunidades de emprego. Veja as informações.

Willisa oferece novas vagas de emprego

A Willisa, companhia de recrutamento, seleção, administração de mão de obra efetiva e temporária, terceirização e avaliação psicológica, abre 28 vagas de emprego em todo o país. Além da remuneração, está oferecendo vale transporte, vale refeição e assistência médica e salário conforme o cargo. Confira as oportunidades a seguir:

Analista de Sistemas (SAP) – São Paulo;

Analista de Marketing – São Paulo;

Estágio na área Contábil (Curitiba) – Paraná;

Mandrilhador Cnc – São Paulo;

Estágio em Engenharia de área de Manutenção – Osasco;

Estágio em Administração – São Paulo;

Coordenador de Vendas Internas (Auto Peças) – São Paulo;

Mecânico de Manutenção PI – Barueri;

Técnico de Suporte Trilíngue (Inglês e Espanhol fluente) – São Paulo;

Especialistas em Processos Administrativos de Compras – Paraná;

Mecânico Montador – São Paulo;

Assistente Fiscal – Barueri;

Técnico em Manutenção – Itapevi;

Analista de Recursos Humanos – Cotia;

Estágio em TI ( Tecnologia da Informação) – São Paulo;

Vendedor Externo ( Auto Peças) – São Paulo;

Vendedor Interno (Auto Peças) – São Paulo;

Planejador de Materiais e de manutenção – Paulínia;

Coordenador de Mídia Digital (Marketing) – São Paulo;

Analista de Implantação de Sistema (Sql) – São Paulo;

Assistente Administrativo de Vendas/ Customer Service – São Paulo;

Estágio em Gestão da Qualidade (SGI) – Santo André.

Para se cadastrar

A empresa busca profissionais com qualificação e para se cadastrar, os interessados devem acessar o link de participação e anexar o currículo atualizado com todas as informações. É importante destacar suas habilidades, para ter maior chance de aprovação.

