Worley abre vagas de emprego pelo país; veja funções

A Worley, líder global em serviços profissionais de projetos nos setores de energia, produtos químicos e recursos, anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação em todo o país. Acompanhe todas as informações e como se candidatar!

Worley anuncia oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego abertas para contratação de colaboradores especializados em diversas funções pelo país. Além do salário compatível com o mercado, a empresa disponibiliza convênio com empresas parceiras, convênio odontológico, convênio médico, previdência privada, seguro de vida e vale refeição. Confira os cargos ofertados e suas localidades:

Técnico de Fiscalização de Linha de Transmissão Sênior São João da Barra – Rio de Janeiro;

Engenheiro de Saneamento Júnior – Rio de Janeiro/RJ;

Engenheiro de Saneamento Pleno – Rio de Janeiro/RJ;

Engenheiro de Saneamento Sênior – Rio de Janeiro / RJ;

Coordenador de Engenharia Civil – Belo Horizonte;

Engenheiro Geotécnico Sênior – Belo Horizonte;

Engenheiro Hidrólogo Sênior – Belo Horizonte;

Técnico de Planejamento – São Paulo;

Gerente de Engenharia – São João da Barra;

Fiscal de Obras Pleno – Rio de Janeiro;

Técnico Civil Cubatão – São Paulo.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas a Worley, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

