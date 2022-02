Xanddy revela que Carla Perez criou coreografia do hit ‘Vai Neném’: ‘Muita gente não sabe’

Lançada em 1999, a faixa “Vem Neném” rapidamente se tornou um dos maiores sucessos do Harmonia do Samba e não pode faltar em nenhum show da banda. Em entrevista exclusiva para o iBahia, Xanddy, revelou que Carla Perez foi uma das responsáveis pelo sucesso da faixa.

A eterna loira do Tchan criou a coreografia que parou o Brasil e segue fazendo sucesso até os dias de hoje. “As coreografias ou nascem de forma muito espontânea, pelo menos as do início da carreia, ou alguém fazia pra gente. Muita gente não sabe, mas a coreografia da música ‘Vem Neném’ foi a Carla (Perez) que fez”, revelou.

Carla Perez dançando “Vem Neném” não tem pra ninguém pic.twitter.com/gCo0LrgniH — mafia cyrus (@cyrusmafiabr) February 27, 2022

“Hoje em dia não, depois de alguns anos de carreira a gente tem os profissionais, a nossa turma do balé. Eles que montam, eles que fazem baseado no momento, na facilidade de as pessoas aprenderem. A maioria pega bastante, marca a época, outras não tanto e assim vai”, completou o cantor.

Novas versões da coreografia surgiram com o passar dos anos, como a do “FitDance” lançada em 2020. No Youtube, o vídeo possui mais de 3 milhões de visualizações e milhares de comentários saudosos sobre o axé dos anos 90.

Com a faixa na trilha sonora da novela das 19h da TV Globo, “Quanto Mais Vida, Melhor”, Xanddy revela que um novo público segue descobrindo as músicas do Harmonia do Samba.

“Tem muita gente agora conhecendo o Harmonia pela primeira vez. Tem uma geração nova inclusive, uma geração noveleira. Com certeza isso tem acontecido e tem sido muito legal”, contou.

