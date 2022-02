Yazaki abre NOVOS empregos; veja funções e regiões

A Yazaki, multinacional de origem japonesa, fundada no ano de 1941, está com novas vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Yazaki anuncia vagas de emprego pelo país

A Yazaki abre novas oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes funções pelo país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a companhia disponibiliza aos novos contratados, diversos benefícios, como plano de saúde, participação nos resultados, refeitório, seguro de vida e vale transporte. Veja os cargos ofertados e suas localidades:

Analista Contábil Sênior – Minas Gerais;

Gestor de Projetos – Minas Gerais;

Engenheiro Desenvolvimento Produto Júnior – Minas Gerais;

Engenheiro Desenvolvimento Produto Pleno – Minas Gerais;

Coordenador Logística – Minas Gerais;

Ajudante de Produção – Tatuí;

Técnico Segurança do Trabalho – Nossa Senhora do Socorro.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis na Yazaki, é preciso acessar o site de participação, clicando aqui, ler atentamente todos os requisitos e informações referentes a vaga desejada e, anexar o currículo atualizado com todos os dados obrigatórios.

