A especialista em saúde mental e cuidado emocional corporativo Zenklub anuncia novas vagas de emprego para interessados em trabalhar de forma 100% remota no modelo anywhere office. Isso significa que o processo seletivo está aberto a pessoas de qualquer lugar do país – e do mundo!

Há chances para Data Analyst Sênior, Data Engineer Pleno, Data Product Manager Pleno, Lead Data Architect, Product Design Manager, Product Designer Pleno e Sênior, Desenvolvedor (a) Backend, Desenvolvedor (a) Front-end, Desenvolvedor (a) Mobile, entre outros.

Com salários que variam de R$ 3 a R$ 15 mil, a startup oferece uma gama de benefícios aos seus colaboradores, que incluem acesso gratuito à terapia, benefício flexível no cartão Caju, Plano de Saúde, Plano odontológico, além do próprio anywhere office e horário flexível.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar a página de vagas da empresa por meio do link https://zenklub.freshteam.com/jobs. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

Sobre a Zenklub

A ZenKlub é uma plataforma de orientação psicológica online, onde é possível agendar consultas online com especialistas sem precisar sair de casa ou ter um convênio médico. A startup, que utiliza dados, ciência e tecnologia para oferecer soluções em saúde mental, conta com 120 colaboradores, mais de 5 mil psicólogos, psicanalistas, terapeutas e coaches em sua plataforma.

Desde sua fundação, já foram mais de 73 mil vidas com as soluções da empresa, que tem entre seus clientes mais de 350 empresas nacionais e multinacionais, como Ambev, Cyrela, Renault, Qualicorp, Tecnisa, Loggi, Natura e Elo7.