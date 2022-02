Zilu reclama de alfinetadas de Graciele Lacerda e detona: ‘Parece que a amante fui eu’

Barraco virtual! Zilu Camargo perdeu a paciência e resolveu soltar o verbo contra Graciele Lacerda, atual mulher do seu ex-marido, Zezé Di Camargo. A mãe de Wanessa publicou dois posts nas redes sociais na noite da última sexta-feira e ainda fez um vídeo pedindo respeito e afirmando que não vai mais se calar diante das provocações da “rival”.

A ex-mulher de Zezé ficou revoltada ao saber que Graciele teria afirmado que Zilu tinha um relacionamento aberto com o sertanejo na época em que ele conheceu a atual esposa.

“Cheguei no meu limite! Há muito tempo venho enfrentando uma série de inverdades, alfinetadas e indiretas de uma pessoa, que, no mínimo, deveria me respeitar como mãe dos filhos do noivo dela, já que ela não sabe respeitar nem mesmo a minha história”, iniciou Zilu.

‘Acho que ela gostaria de ser a Zilu’

“Deixei o Brasil na esperança de me ver distante dessa infeliz situação, mas ainda assim, essa pessoa não me esquece e não me deixa viver em paz!! Acho que ela gostaria de ser Zilu e não quem ela demonstra ser. Sempre tentando mostrar um lado ‘meigo’, ‘ingênuo’, ‘aceito’, e escondendo sua verdadeira face com respostas aos seus seguidores que me magoam e denigrem minha história de vida!”, alfinetou a ex-mulher de Zezé no post (veja abaixo).

‘Ela lutou para destruir uma família’

Logo após as postagens no Instagram, Zilu publicou um vídeo de 7 minutos no YouTube (assista abaixo) mandando um recado direto para Graciele e detonando a atual de Zezé.

“Estou aqui quieta no meu canto, nos EUA, mas parece que têm pessoas que não conseguem esquecer, que inverteram a história. Parece que eu fui a destruidora, que eu fui a amante, parece que eu entrei na vida dela para estragar tudo. Mas essa não é a verdade, todo mundo sabe qual é verdade…” , disse Zilu no vídeo.

Em seguida, ela negou que teria tido um casamento aberto com Zezé: “Dizer que eu tinha um casamento aberto… Isso nunca aconteceu. Se eu tivesse um casamento aberto, eu não tinha me separado. Eu pedi a separação. Estou aqui vivendo tranquilamente, se ela deixasse, mas ela não deixa”, continuou. “Gostaria que essa pessoa vivesse a vida dela, deixasse de me perturbar”.

“Só queria que ela me deixasse em paz. Ela lutou para destruir uma família, estar no pódio… (… ) Quem devia estar incomodada fui eu. Eu que fui a traída, eu que separei, eu que tive que buscar outros caminhos, deixar de lado tudo o que eu vivia. (…). Eu quero paz. Me esquece, deixa de me atacar, pelo amor de Deus”, continuou Zilu.

‘Minha família não é sua’

Ela também mandou um recado para Graciele Lacerda sobre os filhos: “Não queira fazer da minha família a sua. Porque ela não é. Essa família é minha, construa a sua família e seja feliz com ela. Ela está ali, convivendo com você por necessidade, porque tem um pai, e eles mama esse pai, e nunca eu coloquei meus filhos contra o pai”.