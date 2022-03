1 em cada 3 brasileiros pretende mudar de casa nos próximos dois anos

De acordo com um estudo realizado pela startup QuintoAndar em parceria com o Datafolha, um em cada três brasileiros consideram altas as chances de mudar de casa nos próximos dois anos. O levantamento ainda destacou que os paulistanos são os que mais apresentaram esse desejo de mudança (36%).

O estudo foi realizado entre dos dias 11 e 21 de outubro de 2021 e colheu informações de 3.186 pessoas, sendo 44% do Sudeste, 15% do Sul, 8% do Centro Oeste, 26% do Nordeste e 8% do Norte. Vale destacar que a pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos

A pesquisa constatou que grande parte dos cidadãos que almejam mudar de casa dentro desse prazo são jovens (48%), assim como os solteiros (38%) e indivíduos que atualmente moram em apartamentos (39%).

Motivos que levam os cidadãos a mudar de casa

Os motivos para que parte da população deseje mudar de casa acabam variando muito. Projetos pessoais são os principais motivos (36%), seguido de características do imóvel (27%). A localização dos imóveis também foi citada durante a pesquisa (18%), assim como o valor da locação (4%).

Ao solicitar que os cidadãos atribuíssem notas aos serviços, quase metade dos entrevistados relatam a insatisfação com o asfaltamento das ruas (47%), bem como a conservação das calçadas (47%). A segurança (45%) e as opções de transporte coletivo como ônibus, vans, metrô e trens também foram citadas 45%)

Insatisfação por região do Brasil

Como já dito anteriormente, os paulistanos são os mais propensos a mudar de casa dentro de um prazo de dois anos, seguidos dos moradores das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (34%) e Belo Horizonte (26%). A pesquisa ainda constatou que o interior (43%) apresenta uma porcentagem mais alta de indivíduos que desejam se mudar em comparação a capitais e regiões metropolitanas (32%).

Segundo o estudo feito pela startup QuintoAndar, a nota média de satisfação com o bairro em que mora atualmente no Brasil é de 7,4 pontos (em uma escala de 1 a 10). Ao analisar por regiões, o Sudeste se mostra mais satisfeito (38%), seguido do Nordeste (37%), Norte (35%) e Sul (31%).

Brasileiros que moram em casa própria

A startup QuintoAndar ainda analisou a porcentagem de brasileiros que possuem imóvel próprio. De acordo com a pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros possuem casa própria. Deste total, 62% vivem em domicílios quitados e 8% em imóveis financiados.

O estudo realizado entre os dias 11 e 21 de outubro do ano passado, aponta que 27% das pessoas pagam aluguel, enquanto 3% vivem em imóvel emprestado. Segundo a QuintoAndar, a maior parcela da população que possui imóveis quitados no país está localizada na região Norte (76%), seguida do Nordeste (73%), Sul (72%), Sudeste (67%) e Centro-Oeste (65%).

Grande parte dos brasileiros almejam mudar de casa por diversos motivos, e um dos motivos para a mudança é a aquisição de um imóvel próprio. Segundo Thiago Reis, gerente de dados da QuintoAndar, os jovens voltaram a se interessar por imóveis e grande parte deseja adquirir uma casa própria.