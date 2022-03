13° salário do INSS: novas datas de pagamento; confira

Desde 2020, os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão recebendo o 13º salário de forma antecipada. O Governo Federal decidiu realizar os pagamentos antes das datas previstas a fim de apoiar os segurados diante a pandemia da Covid-19.

No entanto, para este ano os planos são outros. Por meio do Decreto 10.410, publicado no dia 30 de junho de 2020, novas datas fixas foram estabelecidas para os pagamentos do 13º salário aos segurados do INSS.

Segundo o texto, os repasses do salário extra ocorrem juntos as mensalidades de agosto e novembro, sendo a primeira e segunda parcela, respectivamente. Vale lembrar que o calendário é dividido em dois grupos: os que recebem um salário mínimo, e o outro, dos que ganham acima do piso nacional.

Além disso, é importante salientar que os repasses acompanham a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (INSS). Por exemplo, no número de benefício 879.765.154-9, deve ser considerado o dígito 4, antes do traço.

Calendário do 13º salário do INSS

Primeira parcela para quem recebe um salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto de 2022;

Final 2: 26 de agosto de 2022;

Final 3: 29 de agosto de 2022;

Final 4: 30 de agosto de 2022;

Final 5: 31 de agosto de 2022;

Final 6: 1° de setembro de 2022;

Final 7: 02 de setembro de 2022;

Final 8: 05 de setembro de 2022;

Final 9: 06 de setembro de 2022;

Final 0: 08 de setembro de 2022.

Primeira parcela para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1° de setembro de 2022;

Finais 2 e 7: 2 de setembro de 2022;

Finais 3 e 8: 5 de setembro de 2022;

Finais 4 e 9: 6 de setembro de 2022;

Finais 5 e 0: 08 de setembro de 2022.

Segunda parcela para quem recebe um salário mínimo:

Final 1: recebe dia 24 de novembro;

Final 2: recebe dia 25 de novembro;

Final 3: recebe dia 28 de novembro;

Final 4: recebe dia 29 de novembro;

Final 5: recebe dia 30 de novembro;

Final 6: recebe dia 01 de dezembro;

Final 7: recebe dia 02 de dezembro;

Final 8: recebe dia 05 de dezembro;

Final 9: recebe dia 06 de dezembro;

Final 0: recebe dia 07 de dezembro.

Segunda parcela para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: recebe dia 01 de dezembro;

Finais 2 e 7: recebe dia 02 de dezembro;

Finais 3 e 8: recebe dia 05 de dezembro;

Finais 4 e 9: recebe dia 06 de dezembro;

Finais 5 e 0: recebe dia 07 de dezembro.