13° salário do INSS: Pagamento antecipado começa em abril

O 13° salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi mais uma vez antecipado pelo Governo Federal. A antecipação faz parte de um pacote de medidas que tem como objetivo impulsionar a econômica do país ainda este ano.

Normalmente, o pagamento do salário extra ocorre entre os meses de agosto e dezembro. No entanto, com a antecipação, os segurados do INSS terão acesso aos valores a partir do dia 25 de abril, conforme o calendário habitual da autarquia.

O pagamento do 13º salário ocorre em duas parcelas, sendo a primeira com 50% do valor do benefício e a segunda com os outros 50%, sujeito a descontos do Imposto de Renda caso o segurado seja declarante.

Calendário do 13º salário do INSS

Confira as datas de pagamento para quem recebe um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho

Datas de pagamento para quem recebe mais que um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho

Ampliação da margem do consignado

O Governo Federal também permitiu que a margem do empréstimo consignado fosse ampliada dos 35% para os 40%. Desta forma, os aposentados e pensionistas do INSS poderão comprometer mais uma pequena parcela dos seus benefícios.

Dos 40% da nova margem, 5% poderão ser usados nos serviços e despesas relacionados ao de cartão de crédito e os outros 35% poderão ser utilizados para o empréstimo consignado do INSS.

Veja, abaixo, como consultar o recebimento da antecipação do 13º salário do INSS

Atualmente, existem três meios para as consultas dos benefícios do INSS:

Por telefone

O 13º salário poderá ser consultado por meio do telefone, pelo número 135. No momento da ligação, o cidadão deverá confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes, e informar sobre qual benefício quer informações. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Pelo site

Um outro meio de consultar o 13º salário é por meio do site. Para isso, o segurado pode acessar o site Meu INSS, que reúne diversos serviços digitais do INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento” e terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Pelo aplicativo

O 13º salário também poderá ser consultado por meio do aplicativo oficial Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão fornecidos.