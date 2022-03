13º do INSS: Governo pretende antecipar pagamentos

O Governo Federal antecipará o pagamento do 13º salário destinado aos aposentados, pensionistas de demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O Governo Federal antecipará o pagamento do 13º salário destinado aos aposentados, pensionistas de demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Segundo as informações, a primeira parcela deve ser paga em abril, e a segunda em maio. Vale ressaltar que a medida também foi adotada em 2020 e em 2021, fortemente influenciada pelos impactos negativos causados pela pandemia da Covid-19. O procedimento deve ser divulgado pelo Governo Federal até esta quinta-feira (17). Quem tem direito ao 13º do INSS? O benefício pode ser repassado aos segurados que recebem os seguintes abonos: Aposentadorias;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão; e

Salário-maternidade. Em contrapartida, não recebem o 13º salário do INSS, quem ganha benefícios assistenciais como o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e Renda Mensal Vitalícia. Calendário de pagamento do 13º salário do INSS Vale lembrar que os repasses são realizados segundo o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), desconsiderando o número após o traço. Além disso, o calendário é divido em dois grupos. Veja a seguir: 1ª parcela para quem recebe um salário mínimo Final NIS 1: 25 de abril;

Final NIS 2: 26 de abril;

Final NIS 3: 27 de abril;

Final NIS 4: 28 de abril;

Final NIS 5: 29 de abril;

Final NIS 6: 02 de maio;

Final NIS 7: 03 de maio;

Final NIS 8: 04 de maio;

Final NIS 9: 05 de maio;

Final NIS 0: 06 de maio. 1ª parcela para quem ganha acima de um salário mínimo Final NIS 1 e 6: 02 de maio;

Final NIS 2 e 7: 03 de maio;

Final NIS 3 e 8: 04 de maio;

Final NIS 4 e 9: 05 de maio;

Final NIS 5 e 0: 06 de maio. 2ª parcela para quem recebe um salário mínimo Final NIS 1: 25 de maio;

Final NIS 2: 26 de maio;

Final NIS 3: 27 de maio;

Final NIS 4: 30 de maio;

Final NIS 5: 31 de maio;

Final NIS 6: 01 de junho;

Final NIS 7: 02 de junho;

Final NIS 8: 03 de junho;

Final NIS 9: 06 de junho;

Final NIS 0: 07 de junho. 2ª parcela para quem ganha acima de um salário mínimo Final NIS 1 e 6: 01 de junho;

Final NIS 2 e 7: 02 de junho;

Final NIS 3 e 8: 03 de junho;

Final NIS 4 e 9: 06 de junho;

Final NIS 5 e 0: 07 de junho. Como consultar benefícios do INSS O segurado pode consultar o benefício através de três canais, sendo o site, aplicativo ou telefone do INSS. Veja como a seguir: Por telefone: Basta ligar para o número 135, informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para ter acesso aos dados do benefício;

e confirmar algumas informações cadastrais para ter acesso aos dados do benefício; Pelo site: Por meio do site Meu INSS, basta acessar o “Extrato de Pagamento” para ver os detalhes sobre o pagamento do benefício;

