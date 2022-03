13º salário do INSS: pagamentos serão antecipados pela 3ª vez

Com a nova antecipação, será a terceira vez que os segurados do Instituto receberão os valores de forma antecipada. Normalmente, os aposentados e pensionistas recebem o 13º nas competências de agosto e novembro.

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (18) o decreto que autoriza a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Conforme a publicação, a primeira parcela será repassada entre 25 de abril e 6 de maio. Já a segunda, será paga a partir do dia 25 de maio e seguirá até o dia 7 de junho. Ambas correspondem a 50% do benefício pago ao segurado.

No entanto, na segunda parcela pode haver descontos do Imposto de Renda caso o segurado seja declarante. Vale lembrar que aqueles que recebem o benefício por incapacidade temporária também têm direito ao benefício, mas o valor é calculado conforme o tempo em que recebeu o auxílio do INSS.

Com a nova antecipação, será a terceira vez que os segurados do Instituto receberão os valores de forma antecipada. Normalmente, os aposentados e pensionistas recebem o 13º nas competências de agosto e novembro.

Segundo o Ministério da Economia, a medida injetará R$ 56,7 bilhões na economia do país. A antecipação não tem impacto no Orçamento de 2022, uma vez que os valores já estavam previstos e o que foi mudado se refere apenas as datas dos repasses.

Calendário da antecipação do 13º salário do INSS

Primeira parcela para quem recebe um salário mínimo:

Final NIS 1: 25/abr;

Final NIS 2: 26/abr;

Final NIS 3: 27/abr;

Final NIS 4: 28/abr;

Final NIS 5: 29/abr;

Final NIS 6: 2/mai;

Final NIS 7: 3/mai;

Final NIS 8: 4/mai;

Final NIS 9: 5/mai;

Final NIS 0: 6/mai.

Primeira parcela para quem recebe mais que o piso:

Final NIS 1 e 6: 2/mai;

Final NIS 2 e 7: 3/mai;

Final NIS 3 e 8: 4/mai;

Final NIS 4 e 9: 5/mai;

Final NIS 5 e 0: 6/mai.

Segunda parcela para quem recebe um salário mínimo:

Final NIS 1: 25/mai;

Final NIS 2: 26/mai;

Final NIS 3: 27/mai;

Final NIS 4: 30/mai;

Final NIS 5: 31/mai;

Final NIS 6: 1/jun;

Final NIS 7: 2/jun;

Final NIS 8: 3/jun;

Final NIS 9: 6/jun;

Final NIS 0: 7/jun.

Segunda parcela para quem recebe mais que o piso:

Final NIS 1 e 6: 1/jun;

Final NIS 2 e 7: 2/jun;

Final NIS 3 e 8: 3/jun;

Final NIS 4 e 9: 6/jun;

Final NIS 5 e 0: 7/jun.