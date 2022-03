15 dias sem Paulinha Abelha: ‘A saudade tá batendo muito forte’, diz Daniel Diau

Segundo o cantor Daniel Diau, o primeiro momento da banda nos palcos será justamente com uma das músicas mais utilizadas pelo público para homenagear a cantora, Paulinha, uma versão do hit ‘Without You’, de Mariah Carey.

“Nós vamos estar sempre fazendo essa homenagem a ela. Até a marca da abelhinha vai compor o nome da banda Calcinha Preta. O título que a gente tinha da ‘A maior banda de forró do planeta’ vai mudar. Agora é ‘Calcinha Preta: Como Não Amar’. E a abertura do show vai ser justamente essa música aí, que é a versão da Mariah”, disse o artista em entrevista ao Jornal da Manhã, na TV Bahia.

Além da mudança no nome da banda e a homenagem nos shows, a Calcinha Preta lança ainda em março o último DVD gravado com a participação da cantora. O registro foi feito em Belém, no Pará, no início do ano, e traz a forrozeira cantando grandes sucessos da banda e músicas nunca ouvidas na voz da artista.

“Essa semana nós estávamos no estúdio refazendo algumas vozes, para organizar como é feita a música, ver letras, afinação, timbre de voz, para ficar um trabalho bonito. Eu tinha que cantar em cima das imagens que a gente fez, eu cantando com ela, aquilo ali doía muito. Eu ainda não acredito”.

A cantora Paulinha Abelha faleceu no dia 23 de fevereiro em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico, após 12 dias internada em um hospital em Aracaju.

O laudo médico feito após a morte da forrozeira indicou quatro doenças responsáveis pela morte da artista, sendo elas hipertensão craniana, insuficiência renal aguda, hepatite e meningoencefalite, e 16 substâncias presentes no corpo de Paulinha, entre elas anfetaminas e barbitúricos.

Relembre o que aconteceu com a cantora:

Foi no dia 8 de fevereiro que Paulinha começou a se sentir mal. Ela chegou a sair de uma entrevista a um podcast por conta do enjoo e vômitos; No dia 11, Paulinha Abelha deu entrada em um hospital em Aracaju e foi internada com diagnóstico de insuficiência renal. A notícia pegou parentes e amigos de surpresa;

Já no dia 15, a cantora tem rebaixamento do nível de consciência e é intubada; De acordo com informações divulgadas em um relatório médico – a que o Fantástico teve acesso -, Paulinha já estava em coma nível 3 na escala de Glasgow – o coma mais profundo – e é transferida de hospital no dia 18;

Dia 22: A equipe médica concedeu uma entrevista coletiva e falou em síndrome tóxico-metabólica;

Paulinha Abelha Cantora faleceu no dia 23 de fevereiro de 2022 em “decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”; Cantora teve dois velórios em Sergipe nos dias 24 e 25 de fevereiro;

Dia 25: pai de Paulinha Abelha ainda não sabe da morta da filha. Com Alzheimer, Gilson Santos Nascimento não foi informado pela família por conta do sofrimento;

