3 dicas para escolher o curso de graduação EaD ideal

Os cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD) vêm sendo cada vez mais procurados no Brasil, principalmente nos dois últimos anos, quando as instituições precisaram ofertar o ensino remoto emergencial devido à pandemia.

As instituições de ensino ofertam cursos EaD em diversos níveis, inclusive no ensino superior. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) revelou que a busca por cursos de graduação on-line cresceu 59% nos dois últimos anos.

No entanto, os cursos EaD ainda são uma novidade para a maioria dos estudantes. Muitos não conhecem os principais critérios para determinar a qualidade do curso oferecido, por exemplo. Desse modo, há alguns desafios na escolha do curso para ingressar no ensino superior nesta modalidade.

Pensando nisso, apresentamos abaixo três dicas para você fazer a escolha do curso EaD de graduação ideal para você. Confira abaixo!

Como escolher um bom curso de graduação EaD?

1. Confira a avaliação da instituição

Um dos pontos principais para não errar na escolha do curso é pesquisar sobre a instituição. Todos os cursos de graduação devem ser reconhecidos pelo Ministério da Educação, independentemente da modalidade. Então, busque essa informação sobre a instituição na qual você deseja ingressar para garantir que o seu certificado terá validade em todo o território nacional.

Além disso, pesquise a avaliação dos cursos ofertados por essa instituição. Há diversos exames e avaliações de nível nacional que atribuem notas e realizam uma análise sobre a qualidade do ensino de cada instituição e curso. É bom estar por dentro dessas informações.

2. Converse com pessoas da área

Uma das melhores formas de conseguir informações sobre um determinado curso ou área é conversar com pessoas que já ingressaram na área ou que já estão atuando no mercado de trabalho. Peça informações sobre a abrangência da área, sobre onde você poderá atuar após concluir o curso.

Além disso, você pode também buscar a avaliação que os alunos da instituição fazem sobre os cursos de graduação EaD. Veja os comentários que os estudantes fazem sobre os professores, por exemplo, para ter uma visão mais realista do curso.

3. Conheça os recursos disponíveis para o estudo

Por fim, é de extrema importância conhecer a plataforma de ensino na qual são ministradas as aulas do curso. Entre em contato com a instituição, se possível, e peça mais informações sobre os recursos por ela ofertados para os seus alunos.

Conhecer as ferramentas e os recursos pode ajudar você na decisão, principalmente se você nunca fez um curso EaD, pois o contato com esse universo digital será diário.

E aí? Gostou das dicas?

