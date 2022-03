Quer conferir 4 looks incríveis com estampas? Muitas vezes ficamos inseguras na hora montar um look com estampa, pelo fato delas chamarem bastante atenção. Seja pelo receio de aumentar as medidas, seja por medo de ficar muito chamativo. Porém, saiba que é possível fazer uso delas de forma certa. Hoje, vamos trazer diversas ideias para montar looks incríveis com estampas. Confira agora as nossas dicas incríveis!

Confira 4 looks incríveis com estampas

Que tal descobrir 4 looks incríveis com estampas? Para identificar as cores, formas geométricas e estampas que melhor se adaptam a seu corpo, a sua paleta de cores é testada.

Observe quais as suas roupas preferidas, as chamadas “bate sacode e veste”. Então, veja o que delas te agrada, se é a cor, o modelo, etc. Assim, analise suas peças favoritas e extraia a essência.

Lembre-se que a moda é uma mera sugestão, nunca uma imposição. Então, busque sempre o que te faça se sentir bem.

Quais as variações de estampas?

Nesta pegada de testes, aproveite para provar o inusitado. Então, aquilo que você nunca usou, seja por qual motivo for, agora é a hora de arriscar.

Sugiro fazer um provador, nestas lojas de departamento, que tem roupas para todos os corpos e gostos. Assim, escolha um dia tranquilo e prove o máximo que puder. Aliás, não esqueça de tirar fotos de todos os ângulos, para poder recorrer sempre que ficar na dúvida.

Prove estampas como:

Floral;

Coloridas;

Tie dye;

Listras verticais;

Listras horizontais;

Poá;

Xadrez.

Experimente as estampas em versões superiores (blusas, top, cropped, camisas) e na parte de baixo (calças, saias, shorts e bermudas), além de vestidos (curtos, longuetes e longos).

O que as estampas transmitem?

Por esta razão é importante você saber o que de fato combina com você para poder aliar a mensagem que você quer passar.

Estampas mais neutras, clássicas e atemporais, como as listras e os poás maiores transmitem um ar de formalidade e seriedade para o look. Principalmente quando utilizados em cortes de alfaiataria, camisas, e saias lápis.

Estampas florais com tema menores transmitem um ar mais romântico, mais indefeso. Então, são boas opções para looks de passeios ou situações menos informais.

Estampas mais temáticas como tie dye e o xadrez remetem a descontração e ambientes informais.

Como criar looks com estampas?

Há diversas combinações que podem te deixar estilosa e confortável.

No caso de combinações com duas peças diferentes, opte pela segunda peça neutra, com um próximo ao fundo da estampa. Assim, é mais fácil de acertar.

Na dúvida, lembre-se: menos é mais.

Look 1: Estampas com jeans

Essa montagem fica incrível, pois ela funciona desde o trabalho até um happy hour naquele barzinho mais chique da cidade.

Para estampas superiores, aposte em camisas listradas, blusas com poá, camisetas com estampas geométricas ou camisetas de fundo liso em tons mais escuros, com pequenas estampas.

Abuse de calças skinny, pantalonas ou saias com mais camadas próximas ao tornozelo no jeans. Então, aposte nos scarpins para as formalidades corporativas ou sandálias de salto mais grosso para harmonizar a composição.

Look 2: Estampas para vestidos

Um vestido longo estampado tem seu valor, seja para um passeio de dia ou um date à noite. Então, é uma peça coringa.

Para o dia, aposte em vestidos mais fluidos, com estampas mais claras, menores, com ar bem romântico. Todos os comprimentos caem bem para o dia. Assim, finalize a produção com sandálias anabelas para vestidos midi ou longo, além de rasteirinhas ou tênis para modelos mais curtos.

À noite, aposte nos vestidos estampados de tons mais escuros e estampas maiores. Complete o look com sandálias de salto bem alto e maxi acessórios

Look 3: Calças estampadas

Durante muito tempo, o comum era estampa apenas em blusas e camisas. Porém, de alguns verões pra cá, as lojas foram inundadas com uma infinidade de calças coloridas e estampadas para todos os gostos.

No ambiente corporativo, aposte em calças de corte mais reto, de tecidos estruturados ou fluidos. Assim, mantenha a sobriedade nas cores e combine com blusas lisas nos mesmos tons da estampa da calça

Para o dia a dia, ouse nas cores e faça combinações inusitadas com o círculo oposto da sua paleta de cores

Look 4: Conjuntos estampados

Os conjuntos são excelentes aquisições, pois, além de proporcionar o look principal, tem a opção de montar mais 2 looks desmembrando as peças.

Há conjuntos listrados, xadrez, tie dye, enfim, diversas estampas. Então, use de acordo com o ambiente e combine com sandálias plataformas, rasteiras ou tênis. É garantia de acerto.

Esperamos que tenha gostado e que aproveite muito essas dicas para compor seus novos looks.