5 dicas de como fazer o churrasco perfeito

Quando o assunto é lazer com comida, o churrasco é, sem dúvida, uma das primeiras opções que vem a nossa cabeça. Além de reunir componentes saborosos, o churrasco é uma ótima pedida para reunir a família e amigos, sendo o prato escolhido para muitas comemorações.

A iguaria é capaz de agradar a todos os gostos, é prático e barato quando dividido com quem participa. E cá pra nós, onde tem cheiro de churrasco tem, também, festividade e muita alegria. Por isso, veja as 5 dicas de como fazer um churrasco perfeito. Veja aqui, agora, no Dicas Incríveis.

Como começou?

Você sabia que a prática de assar carnes começou na pré-história? Era comum os nossos antepassados prepararem a caça para consumo usando o fogo e estruturas como galhos.

No Brasil, a iguaria começou no século 17 na região dos pampas, no Sul. Fazer churrasco nas paradas era um hábito. Assim, a tradição se espalhou por todos país, estando, então, presentes no calendário de eventos e no cardápio dos brasileiros.

O que deve ter em um churrasco?

Antes de você conferir 5 dicas de como fazer um churrasco perfeito, vamos entender, então, o que não pode faltar para o sucesso da sua refeição, além de algumas sugestões que podem deixar o cardápio ainda mais saboroso.

Carvão, sal grosso e carnes são os grandes pilares para se fazer um churrasco. Entretanto, alguns podem deixar a refeição ainda mais harmoniosa, agradável e completa. Vamos lá?

Acompanhamentos

Os acompanhamentos vão deixar o churrasco mais diversificado e saboroso. Arroz, maionese e farofa são os queridinhos. Mas você não pode esquecer, ainda, dos molhos (o vinagrete é o mais comum). Saladas também são ótimas pedidas.

Outros tipos de carne

A carne bovina é, geralmente, a preferência no churrasco. Mas nada impede de apostar nos frangos, linguiças, carnes suínas e pães temperados. O peixe preparado na brasa também pode ser uma ótima opção. E como sobremesa, a banana assada agrada, e muito.

Bebidas

Para acompanhar a comida, as bebidas são indispensáveis. Refrigerantes, sucos ou até mesmo as opções com álcool vão dar um tom mais especial ao seu churrasco.

Som

Churrasco combina com festa, que combina com alegria, que combina com música. Separe a sua playlist e deixe o churrasco mais divertido.

5 dicas de como fazer churrasco perfeito

Agora que você já sabe o que não pode faltar, vamos listar 5 dicas de como fazer um churrasco perfeito para seus amigos e familiares. Confira:

1 – Lembre-se do tempo

Calcule o tempo do seu churrasco. Para que o carvão esteja pronto para grelhar as carnes, é preciso acendê-lo, então, pelo menos uma hora antes.

Quando o carvão ganhar uma coloração branca, ou cinza clara, é sinal de que está pronto para começar. A carne pode levar, em média, uma hora para chegar ao ponto ideal de consumo.

2- Calcule as quantidades

Para evitar desperdícios, você deve calcular a quantidade de carne com o número de participantes. A média é que cada pessoa consuma cerca de 400g. Atente-se bem a essa quantidade para evitar que faltem ingredientes na hora do preparo.

Depois de somar o número de participantes do churrasco, você divide, então, o volume total de carne calculado entre os tipos de peças que pretende comprar.

3 – Saiba grelhar as carnes

Algumas técnicas são essenciais para garantir maciez e sabor das peças do churrasco. Para isso, o ideal é colocar as carnes bem próximas da brasa do carvão por um período entre 5 a 15 minutos. Assim, elas vão selar a superfície e evitar que o interior resseque durante o preparo.

Para quem gosta de uma carne mal passada, esse pode ser o ponto ideal de alguns cortes.

Em caso de carnes mais grossas ou mais bem passadas, transfira as peças seladas para um espaço na grelha mais distante do fogo. Assim, ela vai grelhar de maneira homogênea.

4- Use o sal corretamente

O sal grosso é o principal tempero de um churrasco. É importante colocá-lo no primeiro momento de grelhar as carnes e esperar um tempo para que seja absorvido. Cuidado com o excesso de sal em carnes já fatiadas, já que elas absorvem o conteúdo mais facilmente.

5- Use temperos

Além do sal, outros temperos podem deixar seu churrasco bastante saboroso. Tomilho, azeite de oliva e alho são algumas opções. Molhos com ingredientes variados também podem ser uma aposta.

Agora que você já conferiu 5 dicas de como fazer o churrasco perfeito, então é só chamar os amigos e preparar uma refeição de dar água na boca.