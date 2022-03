Pequenos gastos diários podem influenciar diretamente no final do mês. Muitas vezes olhamos para as contas a pagar e não entendemos como gastamos tanto. Está “sobrando mês no fim do seu salário”? As dicas incríveis apresentadas abaixo irão fazer com que você se dê conta dos gastos do dia a dia que são desnecessários e impactam no final do mês. Confira 5 dicas de economia que fazem diferença no fim do mês.

5 dicas de economia que fazem diferença no fim do mês

Quer deixar o excesso de gastos de lado e regular todas as suas necessidades? Essas dicas de economia irão te ajudar imensamente. Confira a seguir e veja o que fazer para balancear gastos e entradas.

1ª Dica: Economia de energia elétrica

A energia elétrica está subindo cada vez mais, devido à escassez de chuvas e ao abastecimento das usinas hidrelétricas. Por conta disso, pagamos a tarifa conhecida como bandeira vermelha há vários meses . Sendo assim:

Deixe as lâmpadas apagadas, quando não estão sendo usadas;

Tire os aparelhos da tomada quando não estiver usando;

Troque as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, apesar de serem mais caras, o seu custo/benefício vale a pena;

Diminua o tempo no banho e use duchas mornas ou frias no verão.

2ª Dica: Cadastro em lojas

Não fique tentado em adquirir sempre produtos em promoção. Normalmente, quando compra algum produto em uma loja, você cadastra seu e-mail e, dessa forma, recebe sempre as promoções anunciadas.

Essa atitude faz com que você receba quase que diariamente as ofertas da loja e, muitas vezes, acabamos comprando sem necessidade os produtos que estão em promoção, só para “aproveitar”. Com a facilidade das compras online, quando você vê, já comprou o produto daquela promoção, mesmo sem necessidade.

Na loja física é possível, ainda, negociar descontos, pois o preço final do produto, muitas vezes já tem embutido o pedido de desconto. Sendo assim, se o cliente solicitar, ele terá o desconto, mas, se o cliente não pedir, aumenta o lucro na venda.

3ª Dica: Pague suas contas em dia

Qualquer conta paga após o vencimento gera juros e correção monetária, e esse dinheiro some de suas mãos. Uma coisa é pagar as contas com atraso por não ter dinheiro, mas, outra muito comum, é ter dinheiro e atrasar a conta por esquecimento.

Uma opção é colocar as contas em débito automático ou, ainda, adotar a agenda e, assim, garantir que suas contas sejam pagas no vencimento.

Sendo assim, além de você evitar que o serviço seja, muitas vezes, suspenso, você economiza o valor que pagará de juros.

Pagando suas contas em dia, você terá maior credibilidade nas instituições, sejam elas bancárias ou comerciais.

4ª Dica: Use o cartão de crédito com cuidado

Apesar de apresentar vantagens como acúmulo de pontos e troca por descontos, o cartão de crédito deve ser usado com cuidado, sendo somente utilizado em situações específicas, pois ele dá uma ideia de dinheiro fácil. A frase “No final do mês eu dou um jeito de pagar!” lhe parece familiar?

Se você tiver um planejamento financeiro, a tendência é diminuir o uso do cartão de crédito, para somente ser utilizado em situações específicas, como urgências ou, até mesmo, se não houver outra forma de pagamento.

Em resumo, a sensação de dinheiro no bolso, causada pelo cartão de crédito, pode ser trágica se você não tiver dinheiro suficiente para pagar a dívida toda no final do mês, e ficar parcelando o valor.

5ª Dica: Só faça assinaturas se você realmente usar

Antes de tudo, ao contratar assinaturas de serviços de streaming, revistas, jornais, entre tantas outras opções, mesmo que sejam baratas, avalie se você realmente tem tempo para usar.

Muitas vezes, assinamos canais de streaming e não temos tempo para assistir nenhum filme ou para ler as revistas e jornais que chegam.

Mesmo que o valor mensal de pagamento seja baixo, em um ano ele se torna consideravelmente grande.

Essas são pequenas dicas diárias que podem influenciar no montante de pagamento que você tem para desembolsar no fim do mês.

Muitas outras dicas podem ser dadas, mas, seguindo as que foram recomendadas aqui ao longo desse artigo, você com certeza dará início a uma redução no orçamento e pagamento das contas. A diferença será nítida!

Por fim, reflita sempre com calma e avalie se vale a pena realmente realizar gastos desnecessários durante todo o seu mês para, depois, acabar tento que pagar o preço por eles quando esse momento chega. E, não se engane: ele sempre chega!

No mais, faça boas compras, mas, sempre de forma consciente!