5 dicas matadoras para acabar com a vermelhidão no rosto

É muito chato quando surgem manchas em nossa pele, não é mesmo? Ainda mais no rosto, um local tão aparente. Para acabar definitivamente com a vermelhidão do rosto é necessário saber a causa deste problema. Entretanto, é possível amenizar e muito a vermelhidão no rosto utilizando receitas caseiras. Por isso, nós vamos indicar dicas incríveis e matadoras para acabar com a vermelhidão no rosto.

Como acabar com a vermelhidão no rosto

Se você quer acabar com a vermelhidão no rosto, então precisa conferir as dicas e informações que trouxemos a seguir. Acompanhe.

Avalie se a vermelhidão no rosto tem causa alérgica

Existem casos em que a vermelhidão no rosto se apresenta sob forma de irritação. Se esta irritação tiver com causa, reações alérgicas, inicialmente verifique se algum produto de pele ou cabelo pode estar causando essa irritação.

Como sugestão, pare de usar todos os produtos que você normalmente usa. Dessa forma, não use nada por um período de três dias. Vá reintroduzindo um a um os produtos e verifique a sua pele. Assim, comece então pelos últimos produtos adicionados na sua lista de produtos de uso no rosto ou no cabelo.

Desta forma, você pode descobrir o que pode estar causando a irritação na pele. Se descobrir, pare de usar todos os produtos que contém aquela substância que está produzindo reação alérgica.

Porém, se junto com a vermelhidão do rosto, ainda ocorrem inchaços nos lábios e na língua, ou se apresentar dificuldade na respiração, procure ajuda médica com urgência.

Dicas matadoras para acabar com a vermelhidão no rosto

Muitas vezes a vermelhidão da pele do rosto pode ser minimizada utilizando pequenos truques caseiros. Dessa forma, damos dicas para acabar com a vermelhidão no rosto.

1. Lave o rosto no mínimo duas vezes ao dia

Procure lavar o rosto no mínimo duas vezes ao dia, usando água morna para evitar que a pele fique ressecada. Então, para lavar o rosto, use um gel de limpeza, sem álcool e sem fragrância, e não esfregue o rosto.

Seque o rosto suavemente usando uma toalha macia. Procure não esfregar a toalha no rosto.

2. Use um hidratante específico para pele do rosto sensível

Lave o rosto como indicado e, na sequência, aplique um hidratante específico para pele do rosto sensível. Assim, a pele absorve a umidade.

Dica: Você pode guardar o hidratante na geladeira e aplicar no rosto quando estiver “geladinho”. Desta forma, a aplicação do hidratante contribui para que os vasos sanguíneos se contraiam e a vermelhidão amenize.

3. Procure cremes específicos para a vermelhidão

Existem muitos cremes que são vendidos sem prescrição médica excelentes para a vermelhidão no rosto.

O mais usado é a cortisona tópica, que reduz o inchaço, amacia a pele e melhora a vermelhidão. Entretanto, use somente nos locais afetados, por pouco tempo, e entre uma a duas vezes ao dia.

Outros cremes vendidos são os de composição natural, como o de alcaçuz, tanaceto, cúrcuma, magnésio, pepino e gengibre.

Nesta mesma linha, existe o gel de aloe vera, que alivia a dor e diminui a inflamação. Dessa forma, este gel pode ser comprado em farmácias ou você pode produzir em casa.

Para fazer em casa, retire uma folha da planta aloe vera, também chamada de babosa, e corte ao meio. Então, com uma colher, retire o gel de dentro da folha. Assim, aplique no rosto duas vezes ao dia.

4. Use óleo de coco somente se a sua pele for seca

Se a sua pele for seca, teste passar óleo de coco. Este ingrediente faz com que a pele fique hidratada e não perca a umidade. Dessa forma, a vermelhidão pode ser causada pela desidratação da pele.

O óleo de coco auxilia na revitalização da pele, pois possui características antifúngicas e antimicrobianas. Então, aplique o óleo de coco no rosto à noite, reforçando nos locais que possuem maior ressecamento e vermelhos.

Dica: O óleo de coco pode ser substituído por azeite de oliva, óleo de amêndoas ou óleo de rosa mosqueta.

5. Faça máscara facial de aveia

A aveia é muito usada para aliviar sintomas de vermelhidão na pele em várias situações, desde queimadura de sol, até irritação alérgica.

Faça a máscara usando aveia e água. Deixe a aveia de molho e aplique como uma máscara. Então, deixe por 30 minutos no rosto e depois enxague com água fria.

Dica: Para potencializar a máscara, coloque leite semidesnatado ou integral no lugar da água.

Esperamos ter contribuído para aliviar a vermelhidão na pele do rosto! Então, siga todas as nossas dicas incríveis para sentir a diferença na sua pele!