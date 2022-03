5 dicas para decorar o quarto de bebê

A chegada de um bebê na casa faz com que os pais comecem a se preocupar com a preparação do quarto para o pequeno. Essa é, com certeza, a parte mais prazerosa para os pais, pois, além de estarem preparando o quarto do seu bebê, muitas lembranças de sua infância vêm à tona. Por isso, nós preparamos 5 dicas incríveis para decorar o quarto do bebê. Veja agora mesmo.

5 dicas para decorar o quarto do bebê

A chegada do bebê em casa é algo mágico e esperado por todos os pais, sejam eles de primeira viagem ou não. A verdade é que, uma nova adição à família, sempre gera diversas expectativas e a vontade de fazer tudo melhor.

Sendo assim, fazer a decoração do quarto do bebê é um processo que começa cedo e que representa todo o amor que os pais reservam a essa criança. Sendo assim, acompanhe a seguir algumas dicas interessantes e práticas.

1ª Dica: A escolha do colchão e dos travesseiros

Uma das principais dicas de decoração envolve a escolha do colchão e dos travesseiros para que o bebê tenha muito conforto para dormir. Para definir o modelo adequado, confira nossas observações:

Quanto ao colchão, escolha um modelo que esteja de acordo com as curvaturas do corpo da criança. Escolha a densidade entre 18 e 20, e a altura em torno de 12 cm. Ajuste as medidas do colchão e do berço de forma que entre eles o espaço não seja maior do que um dedo;

Nos primeiros meses de vida do bebê, você pode dispensar o travesseiro, mas, depois dos seis meses ele vai servir para alinhar a coluna do bebê.

2ª Dica: Escolha da poltrona de amamentação

A poltrona de amamentação terá como funções: usá-la para amamentar o bebê e fazê-lo dormir. Por isso, é preciso que seja confortável, tendo um bom suporte para as costas e os braços da mãe.

Amamentar é um momento único entre a mãe e o bebê, por isso, ambos devem estar confortáveis. Assim, ao escolher uma poltrona de amamentação, verifique se o encosto da poltrona apoia as costas por completo e, ainda, veja se o encosto está na mesma posição da cabeça. Além disso, os pés devem alcançar o chão.

No que se refere ao revestimento da poltrona, opte por modelos de limpeza fácil como o couro ou PVC, tons e texturas neutras e capas com capacidade de lavar.

3ª Dica: Inserção de sofás-cama na decoração do quarto do bebê

Apesar do sofá cama ser um item opcional no quarto do bebê, ele garante o conforto dos pais quando for necessário uma maior permanência no quarto como, por exemplo, em situações em que o bebê está doente, ou simplesmente perde o sono.

Outra situação é quando algumas pessoas vêm para conhecer o bebê, assim é possível acomodá-las em um local aconchegante e confortável.

O sofá-cama pode se constituir num elemento decorativo e necessário para o quarto do bebê, podendo se adaptar à decoração do quarto.

A partir do momento em que o bebê crescer, o sofá-cama poderá servir para convidar os amigos para dormir.

4ª Dica: Escolha da cômoda e do armário

Dois itens de decoração muito úteis e práticos, que servirão para inúmeras funções, são a cômoda e o armário.

A cômoda pode guardar roupas, calçados e acessórios do bebê, e ainda ser usada como trocador da criança ou, ainda, um apoio para os momentos antes e depois do banho. Para que sirva como trocador do bebê, o ideal é que tenha as seguintes medidas: 90 cm de altura, 50 cm de profundidade e 100 cm de largura.

Os armários possibilitam acompanhar o desenvolvimento do bebê e, desta forma, devem acomodar cabideiros, gavetas e prateleiras ajustáveis.

5ª Dica: Escolha da cor no quarto do bebê

A escolha da cor do quarto do bebê influencia diretamente na rotina do pequeno, pois age nas emoções dele. Sendo assim, escolha uma cor clara e crie um ambiente calmo e aconchegante para o seu bebê.

As cores escuras podem ser usadas em detalhes da decoração, as quais não se tornam a cor principal.

Outra opção, também de baixo custo, é colocar papel de parede, seguindo a dica de ser algo claro e aconchegante. O papel de parede pode ter temas infantis ou figuras geométricas, dentre as tantas opções existentes no mercado. O tema do papel de parede deve amenizar e deixar com aparência suave no quarto do bebê.

As dicas que propomos irão ser de muita serventia para que o quarto do bebê se torne um ambiente tranquilo, agradável e aconchegante.

Aproveite as dicas e monte o quarto do seu filhinho para que ele cresça tranquilo.

Desejamos que seu bebê nasça saudável e aproveite bem o espaço que sugerimos dicas para você!