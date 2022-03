O quarto do casal é um dos principais locais da casa. Espaço esse que pode ser muito versátil, buscando irradiar aconchego, paz e, sobretudo, romantismo, pois servirá para o descanso do casal e restauração de energias para o dia seguinte. Essa é a proposta que nós iremos discutir neste artigo. Elaborar 5 dicas para decorar o quarto do casal, com propostas de aconchego, paz e romantismo. Confira as nossas dicas incríveis.

5 dicas para decorar o quarto do casal

Na sequência, apresentaremos as 5 dicas que consideramos ser essenciais para decorar o quarto do casal.

1ª Dica: Uso de cores

A decoração do quarto do casal normalmente demonstra a personalidade dos cônjuges. Assim, sugere-se que as cores usadas devam ser claras e garantir uma postura neutra, além de usar objetos de decoração mais coloridos para imprimir a personalidade do casal no quarto. Esses itens de decoração vão desde quadros, cortinas, objetos dispostos em cima dos móveis, entre outros.

Quando se fala em cores claras, não significa que o quarto precisa ser branco, pois existem muitas nuances de cores claras que podem ser utilizadas.

Uma opção que está em alta, é você escolher uma das paredes do quarto e pintar com vários tons de uma mesma cor, e as outras três paredes pintar, um tom claro da mesma cor.

2ª Dica: Dicas para a cama do casal

A cama deve ter lençóis e travesseiros adequados à estação. No verão, a roupa de cama pode ser de um tecido mais fino e delicado, mas, já no inverno, opte por tecidos mais quentes e grossos, principalmente no uso da colcha e das almofadas.

Não esqueça de harmonizar as roupas de cama com as paredes e cortinas do quarto, para deixar um ambiente mais agradável. Caso contrário, a aparência do cômodo irá trazer muitas informações e, assim, o quarto se tornará visualmente estafante.

Se você ainda não comprou a cama, sugere-se que você escolha camas box com baú. O baú vai possibilitar o armazenamento de objetos que você costuma usar no quarto, como roupas de cama e toalhas, bem como outros objetos que você considere importante que tenha privacidade.

3ª Dica: Móveis para o quarto do casal

Quanto aos móveis do quarto, você tem que considerar o espaço presente no local, bem como a existência ou não de um closet.

Se você tem o espaço para um closet, o guarda-roupa e a sapateira devem estar nesse lugar. Sugere-se que o guarda-roupa seja embutido e sob medida na parede, com distribuição dos espaços para guardar as roupas e os sapatos, bem como os acessórios. É aconselhável que seja reservado um bom espaço para a colocação de um espelho.

Caso o closet não exista, invista em um guarda-roupa grande com espelhos nas portas internas. O espelho confere amplitude para o quarto, dando a impressão de que é maior. Outro móvel excelente e prático para se ter no quarto é uma sapateira, para separar os calçados das roupas. É possível colocar em cima da sapateira uma televisão, mini vasos com plantas ou, ainda, incluir porta-retratos com fotos do casal.

Outro item importante para se ter no quarto, são as mesas de cabeceira, uma em cada lado da cama. Sobre as mesas de cabeceira, é possível colocar um abajur, o controle remoto da TV, um porta-retrato ou mesmo o livro que você está lendo.

4ª Dica: A cortina do quarto do casal

A cortina no quarto do casal vai dar conforto e privacidade, protegendo contra os raios solares. A cortina ideal deve se harmonizar com as paredes e as roupas de cama do casal. Sugere-se que as cortinas sejam feitas de um material leve como o voal e, se necessário, possuam uma camada de tecido que impede a entrada dos raios solares pela manhã.

5ª Dica: A iluminação do quarto do casal

A iluminação cria efeitos no ambiente e, dessa forma, a aquisição de abajures é fundamental, pois eles favorecem o conforto do casal, possibilitando que seja aceso somente por uma das pessoas, enquanto a outra quer dormir.

Outras opções são as arandelas e os pendentes. As arandelas, colocadas ao lado da cama, podem conferir um ar mais romântico com estilo, enquanto que os pendentes, que podem ser dos mais variados formatos e cores, fazem parte da estruturação de quartos para casais mais jovens e modernos.

Esperamos que essas dicas sejam consideradas por vocês que estão lendo quando forem montar o quarto do casal! Bons sonhos!