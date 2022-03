Se você adora um churrasco, mas tem preguiça de limpar tudo depois, saiba, então, que temos a solução para os seus problemas. Hoje, iremos te dar dicas incríveis para limpar grelha de churrasco. Confira agora mesmo e veja como fazer.

5 dicas para limpar grelha de churrasco

Nada melhor para relaxar do que reunir os amigos e fazer um bom churrasco, não é mesmo? Pena que organizar a bagunça inclui limpar a grelha da churrasqueira depois da festa. Porém, isso não é tão animador assim, não é mesmo? Entretanto, a limpeza é essencial para manter a durabilidade da sua churrasqueira e garantir que este ritual se repetirá. Por isso, vamos aprender como limpar grelha de churrasco!

Existem vários tipos de churrasqueira à disposição do consumidor, bem como, uma série de produtos industrializados que podem ser encontrados nas gôndolas do supermercado. Além disso, você pode usar algumas soluções naturais para deixar a sua grelha brilhando e ainda ajudar o meio ambiente, enquanto reduz o seu lixo. Para saber como, continue lendo este texto.

Terminou o churrasco? Use já o desengordurante!

Já encheu (ou tentou) o carrinho de compras com as carnes e as cervejas para o fim de semana? Então, não esqueça de adicionar o desengordurante à sua lista, pois ele vai ser essencial para a limpeza da sua churrasqueira.

O churrasco terminou e você já fez a digestão, então aproveite que a churrasqueira ainda está morna e passe um pano ou papel toalha com desengordurante na grelha. Tirou o excesso de gordura? Agora é só lavar com água e detergente, lembrando de usar a parte macia da esponja. Prontinho, churrasqueira brilhando!

Esqueci de limpar a grelha no dia do churrasco. E agora?

Caso você tenha esquecido de retirar o excesso de gordura após o churrasco, provavelmente teve dificuldades para remover a gordura e a sujeira da churrasqueira. Nesse caso, você precisa preparar uma vinagre branco e bicarbonato de sódio e seguir o seguinte passo a passo:

Aplique bicarbonato de sódio na grelha, utilizando uma esponja ou uma escovinha; Deixe agir por 3 minutos; Deposite o vinagre no borrifador e aplique-o na grelha; Use uma palha de aço para esfregar os produtos na grelha; Deixe os produtos agirem por 5 minutos; Por fim, lave a grelha com água e detergente; Prontinho!

Tenho alergia a produtos de limpeza. Como faço para limpar a grelha da minha churrasqueira?

Se você tem alergia a produtos de limpeza, ir ao supermercado e comprar um produto de limpeza não é uma opção. Mas não precisa delegar esta tarefa a outra pessoa. Então, basta recorrer às soluções naturais, tais como, a cebola, o limão e, até mesmo, o pão amanhecido.

A cebola e o limão são alimentos que podem ser usados na remoção de gorduras e sujeiras da sua churrasqueira. Isso acontece devido à sua acidez. Então, siga o mesmo passo a passo. Veja a seguir:

Corte ao meio; Esfregue o alimento na grelha; Por fim, lave-a com água e detergente.

Essa é uma receita caseira, logo, não tem comprovação de eficácia. Entretanto, pode ajudar na sua limpeza.

Como limpar a grelha com pão francês?

Está organizando a bagunça do churrasco e percebeu que ainda sobrou pão? Não jogue fora! Você pode usar as sobras do pão para limpar a sua grelha e ainda reduzir o seu lixo.

Lembre-se: a solução só vai funcionar com os pães amanhecidos (endurecidos). Está com eles? Então, é só seguir o passo a passo:

Corte um pedaço de pão e esfregue-o na grelha; Após retirar a sujeira superficial, use uma esponja para aplicar detergente por toda a grelha; Deixe agir por 5 minutos. Lave com água; Prontinho!

Esta solução é ideal para quem possui alergia a produtos de limpeza e lembrou-se de limpar a grelha logo após o churrasco.

Vale lembrar que esta é uma solução caseira, logo, ela não tem comprovação de eficácia. Mas pode ajudar a remover as gorduras e sujeiras da sua grelha.

Como limpar a minha churrasqueira e ainda diminuir o meu lixo? Guarde as latinhas de metal.

Para nós, brasileiras e brasileiros, o churrasco e a gambiarra já são velhos conhecidos. Mas o que você ainda não sabia é que a gambiarra pode te ajudar a limpar a grelha da sua churrasqueira. Como? Veja no passo a passo:

Aplique bastante desengordurante na churrasqueira (para não a danificar); Separe uma lata de metal e esfregue a sua boca por toda a superfície da churrasqueira; Por fim, passe um pano úmido nela; Prontinho!

Essas dicas foram pensadas especialmente para você limpar sua churrasqueira de maneira fácil e prática. Bom churrasco!