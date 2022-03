Passamos em nossa casa, o tempo necessário para fazer as refeições, descansar e dormir. A tecnologia está caminhando junto com a modernidade e a praticidade para fazer esses momentos em casa mais prazerosos. Hoje, nós vamos apontar dicas incríveis de 5 eletrodomésticos que vale a pena ter em casa.

Neste artigo não vamos falar em itens básicos como geladeira, fogão e forno micro-ondas, pois consideramos que, esses, todos obrigatoriamente têm que ter em casa.

5 eletrodomésticos que vale a pena ter em casa

Existem diversos tipos de eletrodomésticos que podem auxiliar na hora de realizar afazeres domésticos. Desde acessórios de limpeza até os eletrodomésticos que preparam alimentos, nossa vida fica muito mais fácil com eles.

Confira então, agora, as nossas dicas de produtos que não podem faltar em sua casa.

1. Panela de pressão elétrica

Diferente das panelas de pressão normais, a panela de pressão elétrica possibilita que você cozinhe diferentes alimentos em menor tempo e, ainda, com maior segurança. Entre outros alimentos, você pode cozinhar: feijão, arroz, carnes, sopas, legumes e caldos. Ela apresenta, ainda, uma grande variação de tamanhos que podem se adequar perfeitamente ao tamanho da família. Seu preço varia entre R$ 200 a R$ 600, aproximadamente.

2. Fritadeira elétrica

A fritadeira elétrica é muito procurada nos dias atuais pois oferece alimentação mais saudável, já que, afinal, ela não utiliza gordura para a sua fritura. A procura pela fritadeira inclui pessoas que precisam reduzir a quantidade de gordura ingerida, pois o aparelho elimina a maior parte do óleo dos alimentos.

Outro motivo pela procura, é a facilidade e a rapidez com que prepara os alimentos e, também, a variedade de alimentos que podem ser feitos na fritadeira elétrica.

Na fritadeira elétrica você pode assar carne, fazer bolo, gratinar legumes, assar salgadinhos, fazer pastel e etc. Ela não serve só para fritar, mas gratinar e assar também.

3. Sanduicheira

Com a sanduicheira é possível preparar diferentes lanches em pouco tempo. Pequena, cabe em qualquer lugar na cozinha e, além disso, é muito prática para o uso diário.

A praticidade da sanduicheira é excelente, pois você pode levar para qualquer lugar (viagens, casas de amigos), basta apenas ter uma tomada disponível para que já saia um misto quente ou um cachorro quente prensado.

Além disso, elas preparam os alimentos de forma rápida e sem a adição de óleo. Dessa forma, se torna uma opção bastante saudável. E, claro, não podemos deixar de fora o fato de serem super fáceis de limpar!

Entre os lanches que podem ser feitos na sanduicheira, tem-se: torradas, crepes, omeletes e sanduíches prensados dos mais variados tipos.

A sanduicheira pode ser usada no café da manhã, na hora do lanche ou no jantar.

Excelente para quem vive sempre com pressa, ou mesmo se você está com preguiça de cozinhar.

4. Liquidificador

Os liquidificadores são, em primeiro lugar, muito práticos para fazer alimentos e preparar as refeições. Se você, por acaso, pensa que vai utilizá-lo poucas vezes, ou somente no preparo de sucos, adquira um modelo mais barato e simples.

Mas, se você gosta de fazer pratos mais elaborados ou, até mesmo, refeições que envolvem trituração de alimentos, é possível adquirir um liquidificador mais potente.

Outra opção, é partir para os multiprocessadores que possibilitam fazer várias funções como: moer, cortar, misturar, triturar e, ainda, liquidificar.

5. Máquina de lavar roupas

Com sinceridade, não sei como alguém consegue viver sem uma máquina de lavar roupas em casa! Existem várias marcas, modelos e tamanhos, que vão desde a mais simples como o tanquinho, até aquela que lava a roupa e seca.

Primeiramente, para adquirir uma máquina de lavar roupa, veja o espaço que você possui para ela, e escolha aquela que melhor atender às suas necessidades. Por exemplo: se você não tem espaço para secar as roupas, adquira a máquina que lava e seca a roupa.

Entre as principais vantagens de se ter uma máquina de lavar roupa em casa tem-se:

Pode lavar a roupa no seu tempo disponível, seja em qualquer horário do dia ou da noite, ou nos intervalos do dia;

Pode lavar roupa de noite e colocar no varal de manhã, antes de sair;

É possível lavar todos os tipos de roupas na máquina. Aconselha-se separar as roupas brancas das roupas coloridas.

Por fim, a partir das sugestões apresentadas nesse artigo, é possível você se organizar e adquirir aqueles que mais forem necessários para você!

As vantagens na compra desses 5 eletrodomésticos que vale a pena ter em casa são enormes e fazem com que você se sinta mais tranquila no seu lar, pois o uso deles aumenta o seu tempo livre e possibilita que você possa fazer as suas atividades que você mais gosta.